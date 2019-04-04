В Кыргызстане теперь две СДПК. Какая из них настоящая?

Прошедший накануне съезд СДПК, на котором избрали нового лидера партии Сагынбека Абдрахманова, сторонники экс-президента Атамбаева ранее назвали нелегитимным.

Так, депутат Ирина Карамушкина заявила, что Исе Омуркулову не удалось собрать кворум политсовета, который, по словам Сагынбека Абдрахманова, утвердил дату съезда.

Насколько съезд, который проходил вчера в Бишкеке, является законным, если уже 6 апреля пройдет аналогичное мероприятие, которое организуют сторонники экс-президента Атамбаева? И как быть с тем, что в Кыргызстане теперь будут две СДПК? Эти вопросы редакция VB.KG адресовала некоторым участникам съезда.

Экс-депутат Данияр Тербишалиев не исключает, что в этой ситуации только суд определит, кто может выступать под брендом СДПК.

- Раз вторая сторона заявляет о нелегитимности сегодняшнего съезда, то, в любом случае, все эти вопросы будут решаться в судебном порядке. В то же время легитимность прошедшего съезда подтверждает решение политсовета о том, что 3 апреля пройдет очередной съезд СДПК. Этому предшествовали районные конференции, и вот итогом всей этой деятельности стал общереспубликанский съезд партии, на котором присутствовали все члены СДПК со всех регионов. И основной вопрос, который рассматривался, это изменение устава партии и смена лидера партии, - сказал Тербишалиев VB.KG.

Политический обозреватель и общественный деятель Сабыр Муканбетов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, также высказал мнение, что доводы их противников о том, что прошедший съезд нелегитимный, являются беспочвенными.

- В марте этого года политсовет СДПК, на котором было большинство его членов, собрался и принял ряд важных решений. В первую очередь они признали незаконными исключения из партии Сагынбека Абдрахманова и Исы Омуркулова. Затем уже утвердили дату прошедшего вчера съезда. Поэтому я считаю прошедшее мероприятие вполне законным, - сказал он.

Высказался эксперт и по поводу съезда, который организован сторонниками Атамбаева.

- Тот съезд я считаю незаконным, так как в первую очередь они во всех регионах не смогли провести партконференции. То есть самих членов партии на этих мероприятиях практически не было. В основном, родственники и знакомые приближенных Атамбаева. Поэтому съезд, который пройдет 6 апреля, можно будет назвать фанклубом Атамбаева, - добавил Муканбетов.

Более полное интервью участников очередного съезда СДПК смотрите в репортаже VB.KG: