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В Кыргызстане теперь две СДПК. Какая из них настоящая?

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- Бакыт Стамов
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Прошедший накануне съезд СДПК, на котором избрали нового лидера партии Сагынбека Абдрахманова, сторонники экс-президента Атамбаева ранее назвали нелегитимным.

Так, депутат Ирина Карамушкина заявила, что Исе Омуркулову не удалось собрать кворум политсовета, который, по словам Сагынбека Абдрахманова, утвердил дату съезда.

Насколько съезд, который проходил вчера в Бишкеке, является законным, если уже 6 апреля пройдет аналогичное мероприятие, которое организуют сторонники экс-президента Атамбаева? И как быть с тем, что в Кыргызстане теперь будут две СДПК? Эти вопросы редакция VB.KG адресовала некоторым участникам съезда.

Экс-депутат Данияр Тербишалиев не исключает, что в этой ситуации только суд определит, кто может выступать под брендом СДПК.

- Раз вторая сторона заявляет о нелегитимности сегодняшнего съезда, то, в любом случае, все эти вопросы будут решаться в судебном порядке. В то же время легитимность прошедшего съезда подтверждает решение политсовета о том, что 3 апреля пройдет очередной съезд СДПК. Этому предшествовали районные конференции, и вот итогом всей этой деятельности стал общереспубликанский съезд партии, на котором присутствовали все члены СДПК со всех регионов. И основной вопрос, который рассматривался, это изменение устава партии и смена лидера партии, - сказал Тербишалиев VB.KG.

Политический обозреватель и общественный деятель Сабыр Муканбетов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, также высказал мнение, что доводы их противников о том, что прошедший съезд нелегитимный, являются беспочвенными.

- В марте этого года политсовет СДПК, на котором было большинство его членов, собрался и принял ряд важных решений. В первую очередь они признали незаконными исключения из партии Сагынбека Абдрахманова и Исы Омуркулова. Затем уже утвердили дату прошедшего вчера съезда. Поэтому я считаю прошедшее мероприятие вполне законным, - сказал он.

Высказался эксперт и по поводу съезда, который организован сторонниками Атамбаева.

- Тот съезд я считаю незаконным, так как в первую очередь они во всех регионах не смогли провести партконференции. То есть самих членов партии на этих мероприятиях практически не было. В основном, родственники и знакомые приближенных Атамбаева. Поэтому съезд, который пройдет 6 апреля, можно будет назвать фанклубом Атамбаева, - добавил Муканбетов.

Более полное интервью участников очередного съезда СДПК смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/377620
Теги:
Алмазбек Атамбаев, партии, суд, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, СДПК
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Комментарии
Айдар Алиев
04.04.2019, 09:49

Думаю СДПК- во влаве которого стоит Атамбаев уже не легитимный, так сказать мертва. Новый СДПК-с обновленным составом продвинуться далеко. 

-4
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Жалоба модератору
911
04.04.2019, 10:16

Настоящая СДПК там где нету Атамбаева! Вокруг него только предатели и жулики. Вокруг него те люди которые уже когда то предовали Атамбаева. Не факт что они не продадут Кыргызстан вместе с Атамбаевым.

-4
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Виктор
04.04.2019, 10:20

Атамбаева мог бы просто сам оставить партию чем держать его с соратниками которые его уже не раз придовали. Теперь же его просто с позором выгнали но мне не жаль.

+1
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куба
04.04.2019, 10:30

туп тура алтын жолдоштор,,20 партиядан 40 партия кылгыла,,120 депутатан 240 кылгыла,,гобойгуло,,силерди баканга алакандай кыргыз ели турат, 5000 сом айлык алып ито жумушу бар болсо,

-1
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ддт
04.04.2019, 10:35

Эти клоуны хотят выдать желаемое за действительное, но народ не проведешь он все видит

+2
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Гайдар Галиев
04.04.2019, 10:40

6-го апреля узнаем какое настоящее СДПК, если они его проведут на лучшем уровне то и будет легетимным. 

Вчера собрались по колхозному, хоть бы грамотно свои лозунги написалибы, а то сами безграмотные еще и собираются править и учить уму разуму народ.

+1
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жика
04.04.2019, 11:29

Во время АША былиарестованы и осуждены все политики которые хотели остановить АША в коррупции. И

в назначении людей у которых нету ни грамма образования. Которые и привели

государство к такому плачевному состоянию. Со стороны не видно так как нам не

позволяют знать в каком на самом деле государство после ухода АША.

-2
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Вика
04.04.2019, 11:35

На данный момент все отвернулись от Атамбаева его теперь окружают те люди которые всегда его оскорбляли когда то на пример Равшан.Ж. который говорил что Атамбаев пришел во власть что бы распродать страну. Адиль.Т. который в письменном виде давал что Атамбаев должен уйти с поста пока страна не развалилась. Мискенбаев.М. который даже не знает что такое политика. И он публично выходил против Атамбаева требуя уйти его с должности! 

+1
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Мади
04.04.2019, 11:38

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+2
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сет
04.04.2019, 11:50

Мукамбетов не член СДПК, Тербишалиев вышел ещё в 2015 и работал на РАЖ.

+2
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Адис
04.04.2019, 11:50

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+1
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сет
04.04.2019, 12:00

Вика

На данный момент все отвернулись от Атамбаева его теперь окружают те люди которые всегда его оскорбляли когда то на пример Равшан.Ж. 

Далеко не все отвернулись. На встречах с Атамбаевым предостаточно людей. А те, кто отвернулся от него, завтра так же легко будут кидать камни и в Жээнбековых.

0
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маркес
04.04.2019, 12:02

Давайте просто проведем эксперимент. Допустим нет СДПК.  Нет как партии. Кто тогда Абдрахманов, Иса Омуркулов, Тербишалиев? Никто. А Атамбаев останется экс-президентом и популярным, известным политиком. 

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Рон
04.04.2019, 12:22

Атамбаев сам же и виноват что его с таким позором выгнали из партии он не когда не участвовал в работе партии как Роза.О говорит он просто приходил и говорил и хвалил себя яко бы он эту работу сделал а все остальные просто сидят и пи##ят. Атамбаева их вынуди что бы его выгнали из партии. Это просто позор.

-2
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зап/части для ТНВД -
04.04.2019, 13:21
Карма: +111
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 169
Минусов: 58
Комментариев: 236

А кто придумал проход в ЖК от партий?

C того и СПРОС!!!

Кто ответит,тому 100 сомов..........шутка

0
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Куке
04.04.2019, 14:30

зап/части для ТНВД -

А кто придумал проход в ЖК от партий?

C того и СПРОС!!!

Кто ответит,тому 100 сомов..........шутка

Кулов Ф.

0
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