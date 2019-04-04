Президент подарил семье, где родились четверняшки, 2 млн сомов на квартиру

Сегодня, 4 апреля, от имени Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова были вручены подарки четверне, которые родились в Бишкекском перинатальном центре и их матери Рысмат кызы Нурайым.

Глава государства передал молодой семье сертификат на 2 млн сомов для приобретения жилья и две двухместные коляски. От имени Президента подарки вручил первый заместитель руководителя Аппарата Президента КР Алмаз Кененбаев.

Кроме того, Правительство КР выделило 150 тысяч сомов на нужды семьи.

Отметим, младенцы родились на 31-32 неделе, и весят 1 кг 470 г (девочка), 1 кг 400 г (девочка), 1 кг 705 г (мальчик) и 1 кг 420 г (девочка) соответственно.

Так как первые 10 дней состояние новорожденных было стабильно тяжелым, они дышали с помощью специального респираторного аппарата. Оказана соответствующая медицинская помощь, они были под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, 25 февраля 2019 года в Бишкекском перинатальном центре в семье Азамата Сманова и Рысмат кызы Нурайым родились недоношенными четверняшки (3 девочки, 1 мальчик). Супруги три года живут на съемных квартирах. По словам врачей, Рысмат кызы Нурайым проходила лечение от бесплодия в турецком медицинском центре "Анкалайф" в Бишкеке. Во время беременности наблюдалась в этой клинике. Азамат Сманов имеет среднее образование, без постоянной работы, на сегодняшний день работает строителем.

Как известно, младенцев назвали Сооронбай, Арууке, Акчолпон и Акбермет.

В сегодняшнем мероприятии также приняли участие вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова, заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Назгуль Ташпаева и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Фото иллюстративное.