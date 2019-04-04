Поправки к закону о лишении "эксов" неприкосновенности направят президенту

Депутаты в третьем чтении одобрили законопроект, который в том числе предусматривает процедуру снятия неприкосновенности с экс-президентом. "За" проголосовали 11 депутатов, "против" - 3.

Законопроект предполагает возможность привлечения экс-президента Кыргызстана к уголовной ответственности в случае снятия его статуса. Кроме того, бывший глава государства и члены его семьи не смогут получать бесплатную страховку своей жизни, медицинское обслуживание и использовать служебные машины.

Получив одобрение парламента, поправки отправят на подписание президенту. Если глава государства их одобрит, они вступят в силу.

Отметим, один из авторов поправок в закон Исхак Масалиев неоднократно выступал против своего же проекта, так как в процессе обсуждения в его тексте появились поправки, которые ему не нравятся.