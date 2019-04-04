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Поправки к закону о лишении "эксов" неприкосновенности направят президенту

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- Екатерина Улитина
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Депутаты в третьем чтении одобрили законопроект, который в том числе предусматривает процедуру снятия неприкосновенности с экс-президентом. "За" проголосовали 11 депутатов, "против" - 3.

Законопроект предполагает возможность привлечения экс-президента Кыргызстана к уголовной ответственности в случае снятия его статуса. Кроме того, бывший глава государства и члены его семьи не смогут получать бесплатную страховку своей жизни, медицинское обслуживание и использовать служебные машины.

Получив одобрение парламента, поправки отправят на подписание президенту. Если глава государства их одобрит, они вступят в силу.

Отметим, один из авторов поправок в закон Исхак Масалиев неоднократно выступал против своего же проекта, так как в процессе обсуждения в его тексте появились поправки, которые ему не нравятся.


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URL: https://www.vb.kg/377642
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, законопроект, неприкосновенность, парламент, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, экс-президент
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Комментарии
Цел
04.04.2019, 17:53

Подписание этого закона более чем нужно было а то Атамбаев мог бы устроить дебош и нечего с этого ему не было бы. В данное время этот закон во время подписали совсем не давно Атамбаев на прямую угрожал революцией. 

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Цел
04.04.2019, 17:56

Думаю теперь Атамбаев будет умолять Жээнбекова на коленях не подписывать закон о неприкосновенности.  Тяжело будет Атамбаеву. Без бесплатных лечений, страховки и служебной машины. 

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