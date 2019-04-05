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Экс-главу ГТС Жунусова будут судить за коррупцию

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- Оксана Гут
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Уголовное дело в отношении экс-председателя ГТС Адамкула Жунусова направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

Сотрудниками ГСБЭП в ходе осуществления досудебного производства в отношении экс-председателя Государственной Таможенной службы КР Адамкула Жунусов 22 марта был составлен обвинительный акт и в порядке ст.247 УПК КР для утверждения акта направлен в Генеральную прокуратуру КР.

А 28 марта Генеральной прокуратурой уголовное дело по обвинению в совершении преступлений предусмотренных статьями 43 ч.2 (виды соучастников преступлений) и 319 ч.2 (коррупция) УК КР было направлено в Октябрьский районный суд города Бишкек для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что Адамкул Жунусов в период с 2013 по 2016 год, занимая должность председателя ГТС, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции во вверенной ему таможенной службе, в нарушение норм законодательства КР организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО "А." и другими должностными лицами ГТС.

В частности он, используя свои властные полномочия содействовал ОсОО "А." в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации, вследствие чего эта компания получила таможенные преференции по платежам вносимым в бюджет Кыргызской Республики. Тогда как товары ввозимые этим ОсОО должны были оформляться на общих основаниях в режиме "Импорт 40".

В результате противоправных действий со стороны экс-председателя ГТС государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 166 миллионов сомов (166 971 821,25 сомов) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет Кыргызской Республики.

По результатам расследования Жунусову было предъявлено обвинение по ч.4 ст.30-303 ч.2 УК КР и заочно судом Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия Адамкул Жунусов скрылся в неизвестном направлении от следствия, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск.

В декабре 2018 года в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в городе Баку Республики Азербайджан прибывшим рейсом Нью-Йорк – Баку он был задержан и доставлен в сопровождении сотрудников ГСБЭП в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/377660
Теги:
Генеральная прокуратура, ГТС, коррупция, уголовная ответственность, ГСБЭП, Кыргызстан, следствие, Адамкул Жунусов
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