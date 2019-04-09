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"Кыргызнефтегаз". Продать или оставить?

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- Екатерина Улитина
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Единственная в Кыргызстане нефтедобывающая компания, основной пакет акций которой принадлежит Фонду госимущества, может перейти российскому "Газпрому". Договоренность о начале переговоров была достигнута между главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и первым вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбеком Бороновым во время государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан.

Депутат Мирлан Бакиров на заседании Жогорку Кенеша заявил, что считает нецелесообразным продавать актив, который ежегодно увеличивает прибыль и объемы добычи нефти. В год на предприятии добывают от 80 до 100 тонн нефти и 28 млн кубометров газа.

Однако в правительстве уверены, что предприятию необходимо обновление.

- У правительства денег нет, само предприятие не может купить новое оборудование, проводить доразведку старых месторождений и разведывать новые. Тогда как "Газпром" готов рассмотреть возможность инвестировать в компанию 300-400 млн долларов, - рассказал VB.KG заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

При этом он подчеркивает, что сейчас окончательное решение о сделке не принято. Стороны намерены лишь обсудить возможность сотрудничества.

- "Газпром Кыргызстан" обеспечивает население газом и приобретение собственных энергетических ресурсов выглядит логичным. Впрочем, у Кыргызстана нет ограничений проводить переговоры с другими инвесторами, которые готовы сотрудничать - сказал Сагынбаев.

Сейчас компания "Кыргызнефтегаз" зарабатывает в основном на добыче и переработке сырой нефти. При этом оборудование нефтеперерабатывающего завода старое и производит низкокачественный продукт, который не отвечает требованиям ЕЭАС. С газом ситуация еще сложнее. Компания не в состоянии самостоятельно обеспечивать населением голубым топливом по нескольким причинам. Во-первых, нет оборудования для качественной очистки газа, во-вторых, отсутствует развитая сеть газопровода. Все эти недостатки можно исправить и устранить, если инвестировать в современное оборудование и искать новые скважины. Правда пока не ясна степень заинтересованности "Газпрома" в покупке кыргызстанской компании. По крайней мере российскому газовому гиганту власти Кыргызстана предлагают вложиться в "Кыргызнефтегаз" с 2004 года, но он с решением не торопится.

Все ресурсы ОАО "Кыргызнефтегаз" расположены на юге республике в Джалал-Абадской области. Всего компания владеет общими запасами на 11,3 млн тонн нефти и 4,7 млрд кубов газа. Главный офис компании расположен в городе Кочкор-Ата, управление осуществляется из офиса в Бишкеке. Более 85% акций компании принадлежит Фонду по управлению государственным имуществом, остальные распределены между 199 акционерами.


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URL: https://www.vb.kg/377661
Теги:
газ, инвестиции, нефть, Россия, Кыргызстан, Алексей Миллер, Жыргалбек Сагынбаев, Газпром, Кыргызнефтегаз, Кубатбек Боронов, Мирлан Бакиров
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