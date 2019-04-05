Выяснилось, почему журналисту с Оша "запретили" посещать съезд СДПК

В ГУВД Ошской области опровергли информацию, что в отношении журналиста "Ачык саясат плюс" Алтынбека Жээнбаева происходит давление со стороны сотрудников 10 отдела МВД. Об этом редакции VB.KG сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Ошской области Жениш Ашырбаев.

По его словам, Алтынбек Жээнбаев интересовал сотрудников 10 отдела МВД не как журналист, а как свидетель.

- Сотрудники 10 отдела даже не знали, что он является журналистом. В поле зрения МВД он попал как человек, который посещает различные религиозные мероприятия. В частности, он был замечен в обществе двух граждан, которые являются членами запрещенных религиозных течений ислама. Также поступила информация, что эти двое намерены участвовать на митинге в Бишкеке 6 июня. Поэтому сотрудники МВД в этой связи хотели задать Жээнбаеву несколько вопросов, - пояснил Ашырбаев.

То, что никакого давления, а тем более преследований в отношении Жээнбаева не было, отметил представитель ГУВД Ошской области, доказывает тот факт, что его не стали вызывать в кабинет, а просто приехали домой поговорить.

- Он прописан в селе Папан Ошской области, и поэтому первоначально туда поехали, но потом выяснилось, что он проживает в Оше. К вечеру они нашли место его проживания. Дома была его жена, которая вначале испугалась, что это за люди ищут его мужа, и от испуга она вызвала милицию, но потом все прояснилось. Потом Жээнбаев пришел с мечети, и ему задали ряд уточняющих вопросов по интересующей сотрудников 10 отдела МВД теме, - сказал глава пресс-службы.

Отметим, ранее одно из отечественных изданий сообщало, что собственного корреспондента в Оше газеты "Ачык саясат плюс" Алтынбека Жээнбаева преследуют сотрудники 10 отдела МВД, которые требуют от него, чтобы он не ездил на съезд СДПК в Бишкеке, организуемый сторонниками Атамбаева.