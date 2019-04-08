Мусульмане, христиане и буддисты провели совместный субботник

В эти выходные в Бишкеке представители различных религиозных конфессий провели совместный субботник по уборке территории. Участниками мероприятия стали мусульмане, представители православной и католической церквей, Союз Церквей ЕХВ, иудаисты, буддисты, бахаи, адвентисты Седьмого дня, евангелисты, лютеране и так далее. Об этом редакции VB.KG сообщили в Госкомиссии по делам религии.

По словам главы Госкомиссии Зайырбека Эргешова, целью мероприятия было укрепление межконфессионального диалога при помощи мобилизации ресурсов государственных и религиозных организаций для улучшения социальной инфраструктуры.

Участники субботника посадили саженцы и убрались на территории столичного парка имени Тоголока Молдо.

Мероприятие было проведено в партнерстве с Программным офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке и Представительством Института по освещению войны и мира (IWPR).