Гражданину Кыргызстана в Москве нанесли ножевые ранения

Представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации на постоянной основе мониторит и отслеживает распространяемые различные информации по противоправным деяниям, как в отношении граждан Кыргызстана, так и совершаемым нашими гражданами противоправным деяниям на территории России.

Накануне, 5 апреля 2019 года в мессенджере WhatsApp среди мигрантов из Кыргызстана начал распространяться видеоролик, где мужчина азиатской внешности получил ножевое ранение.

По данному происшествию Представительством МВД КР в РФ установлено, что данный факт зарегистрирован в ОМВД России по району Фили-Давыдково г.Москвы. По предварительным данным 4 апреля 2019 года примерно в 14 часов в службу "02" от граждан поступило сообщение о драке.

На месте происшествия прибывшим нарядом полиции был обнаружен гражданин Кыргызской Республики И.А. 1965 г.р., уроженец Алайского района Ошской области, работник территориального учреждения жилищно-коммунального хозяйства, который госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: "резаная рана грудной клетки".

Принятыми мерами по данному факту противоправных действий установлен и задержан гражданин Российской Федерации Г. А. 1964 года рождения, временно неработающий. 5 апреля 2019 года Дорогомиловским межрайонным следственным отделом СУ по Западному административному округу г.Москвы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство).

Вышеуказанный гражданин будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с законодательством за свои противозаконные антиобщественные действия. Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников не распространять в мессенджере и социальных сетях различные недостоверные сведения, в том числе информацию, затрагивающую национальные вопросы во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Представительство МВД КР в РФ на территории России отслеживает распространяемые информации в интернет ресурсах и социальных сетях, в случае обнаружения противоправного контента будут приниматься меры совместно с правоохранительными органами России в соответствии с законодательством страны пребывания.