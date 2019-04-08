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Почему Икрама Илмиянова и Фарида Ниязова исключили из политсовета СДПК?

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- Бакыт Стамов
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На прошлой неделе в "атамбаевской" СДПК был обновлен состав политсовета партии. Так, помимо некоторых прежних членов в него вошли ряд журналистов и активистов.

Остались членами политсовета и бывший премьер-министр Сапар Исаков, находящийся в СИЗО ГКНБ. А также экс-мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов, которые также находятся в СИЗО.

При этом особенностью нового состава политсовета стало то, что в него не вошли ранее присутствовавшие экс-советники президента Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов.

Причина "исключения" ближайших соратников Атамбаева из политсовета неизвестна. По крайней мере, в пресс-службе СДПК, куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, комментарий дать отказались.

Отметим, в прошлом году, сразу после задержания Илмиянова, в соцсетях стала распространяться информация, что последний активно дает показания против своего бывшего шефа.

Насколько такое заявление соответствует действительности, редакция утверждать не может, но в этом плане интересен один факт. Если члены СДПК крайне активно выступают в защиту Албека Ибраимова, Кубанычбека Кулматова и Сапара Исакова, то про Икрамжана Илмиянова никто не делает никаких заявлений, в том числе и сам экс-президент Атамбаев.


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URL: https://www.vb.kg/377696
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кубанычбек Кулматов, Сапар Исаков, Фарид Ниязов, ГКНБ, СДПК, СИЗО, коррупция, Икрамжан Илмиянов, конфликт, Албек Ибраимов, Кыргызстан, следствие
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Комментарии
ХХХ
08.04.2019, 12:36

Потому что они были как жаныш и максим бакиевы у атамбаева и таким образом атамбаев хочет обелить себя.

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Бакыт
08.04.2019, 12:46

Фарид Ниязов как мы все знаем не так уж любит СМИ и публичность. А вот про Илмиянова другая тема, как утверждает ГКНБ он активно сотрудничает следствием. Вот когда Илмиянов даст показания против своего патрона, тогда и клоуну наступит темные времена. Потому, что Илмиянов знает все черные делишки своего патрона.

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