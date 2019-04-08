Почему Икрама Илмиянова и Фарида Ниязова исключили из политсовета СДПК?

На прошлой неделе в "атамбаевской" СДПК был обновлен состав политсовета партии. Так, помимо некоторых прежних членов в него вошли ряд журналистов и активистов.

Остались членами политсовета и бывший премьер-министр Сапар Исаков, находящийся в СИЗО ГКНБ. А также экс-мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов, которые также находятся в СИЗО.

При этом особенностью нового состава политсовета стало то, что в него не вошли ранее присутствовавшие экс-советники президента Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов.

Причина "исключения" ближайших соратников Атамбаева из политсовета неизвестна. По крайней мере, в пресс-службе СДПК, куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, комментарий дать отказались.

Отметим, в прошлом году, сразу после задержания Илмиянова, в соцсетях стала распространяться информация, что последний активно дает показания против своего бывшего шефа.

Насколько такое заявление соответствует действительности, редакция утверждать не может, но в этом плане интересен один факт. Если члены СДПК крайне активно выступают в защиту Албека Ибраимова, Кубанычбека Кулматова и Сапара Исакова, то про Икрамжана Илмиянова никто не делает никаких заявлений, в том числе и сам экс-президент Атамбаев.