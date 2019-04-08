Акыйкатчы Токон Мамытов заступился за Мурата Суталинова

В аппарат Омбудсмена Кыргызской Республики поступило заявление от гражданина М.А. Суталинова, отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии №47. В данном заявлении содержится жалоба на действия судьи Ленинского районного суда города Бишкек Б. Сыдыгалиева, который, в нарушение пункта 1 статьи 71 Уголовного кодекса КР (в редакции 1997 года), не применяет законодательную норму об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

Согласно заключению Специальной медицинской комиссии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, М.А. Суталинов в период нахождения под стражей заболел онкологическим заболеванием – раком правой почки, в связи с чем ему требуется паллиативная помощь.

Кроме того, необходимо учитывать и сопутствующие тяжелые заболевания М.А. Суталинова – рецидив в области удаленной почки; прогрессирование опухолевого процесса: локально-региональный рецидив с прорастанием в печень; множественные метастазы в печень и легкие (IV клиническая группа); генерализация опухолевого процесса (IV стадия).

Сопутствующий диагноз осужденного М.А. Суталинова: легочно-сердечная недостаточность; лимфопения; хронический пиелонефрит единственной левой почки; хронический холецистит; хронический панкреатит; бронхиальная астма; атопическая форма, болезнь Меньера; хронический гастрит; люмбальгия и гипертоническая болезнь III стадии.

Ранее принятые медицинские меры (химиотерапия, операция по удалению почки) не возымели должного эффекта, в результате чего произошел рецидив болезни, т.е. рак 4 стадии.

Отмеченные выше заключения медицинской комиссии легли в основу обращения начальника учреждения №47 ГСИН при ПКР с представлением на освобождение осужденного М.А. Суталинова от дальнейшего отбывания наказания.

Однако, как указано выше, судья Ленинского районного суда города Бишкек Б. Сыдыгалиев отказал в удовлетворении данного представления, тем самым проигнорировав требования пункта 1 статьи 71 Уголовного кодекса КР (в редакции 1997 года), в котором предписано, что лицо, заболевшее тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания и входящей в перечень подобных заболеваний, определенных Правительством Кыргызской Республики, подлежит освобождению от его отбывания на основании заключения медицинской комиссии.

В этой связи необходимо отметить, что решение судьи Б. Сыдыгалиева также не соответствует требованиям ряда Международных Конвенций, Пактов и Протоколов ООН, а именно: Всеобщей декларации прав человека; Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Факультативного протокола к конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола); Международного пакта о гражданских и политических правах.

Принимая во внимание вышеизложенное, и из соображений гуманизма, а также руководствуясь статьей 108 Конституции Кыргызской Республики и пунктом 1 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики",

ОБРАЩАЮСЬ:

1) к Председателю Бишкекского городского суда И. Воронцовой с просьбой учесть представление начальника учреждения №47 ГСИН при ПКР об освобождении М.А. Суталинова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью;

2) к Совету судей Кыргызской Республики с просьбой провести соответствующую и целенаправленную работу с судейским составом Кыргызской Республики по недопущению в работе судей предвзятого отношения к обвиняемым и осужденным гражданам Кыргызстана;

3) к Председателю Верховного суда Г.Калиевой с просьбой обратить внимание на доводы осужденного М.А. Суталинова и его адвоката Т.Э. Карабаева, и оказать содействие в освобождении М.А. Суталинова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

Акыйкатчы (Омбудсмен)

Кыргызской Республики

Т.Б. Мамытов