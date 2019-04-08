Чемпионка UFC Валентина Шевченко встретится с фанатами в "Бишкек Парке"

Чемпионка UFC Валентина Шевченко прилетела вместе со своим тренером Павлом Федотовым в Кыргызстан накануне, 7 апреля по приглашению президента страны Сооронбая Жээнбекова. Знаменитая во всем мире наша соотечественница не была на родине восемь лет.

Сегодня и завтра известная под боевым псевдоним "The Bullet" (Пуля) спортсменка намерена встретиться со своими фанатами в Бишкеке и Оше. Первая встреча состоится сегодня в 16.00 в ТРЦ "Бишкек Парк", где поклонники Шевченко смогут не только увидеть ее, но и задать ей лично свой вопрос или пожелать успехов.

Стоит отметить, что Валентина Шевченко сегодня уже встретилась с президентом Сооронбаем Жээнбековым, который наградил спортсменку орденом "Даңк". Если говорить официально, то награда получена "за выдающиеся спортивные достижения в турнирах абсолютного бойцовского чемпионата (UFC – Ultimate Fighting Championship) смешанных боевых искусств (MMA – Mixed Martial Arts)".

К слову, глава государства действительно следит за достижениями уроженки Кыргызстана. Так, по рассказам самой Валентины, после блистательной победы над полькой Йоанной Енджейчик, Жээнбеков первым позвонил ей с поздравлениями.

Возвращаясь к встрече, в ней также приняли участие бессменный тренер Шевченко - Павел Федотов, президент Всемирной федерации "Кулатуу Эртаймаш ММА" Руслан Кыдырмышев и мать Валентины Шевченко - Елена Шевченко.

Мастеру спорта международного класса Павлу Федотову указом президента "За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики" было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики".

Отдельную благодарность Сооронбай Жээнбеков выразил Елене Шевченко, "которая подарила Кыргызстану многократную чемпионку мира и своей поддержкой, любовью и верой проложила путь к вершинам победы в мире спорта", - передает слова главы государства его пресс-служба.

- Вся страна, сотни тысяч наших граждан неустанно наблюдают за вашими спортивными успехами и горячо болеют за вас. Медали, которые вы завоевали в честной и упорной борьбе, имеют особую ценность для всей нашей многонациональной страны. За этим стоит многолетний труд. Вы справились с поставленной задачей, отстояли честь нашего Кыргызстана. Мы уверены, что в будущем вы добьетесь еще больших результатов и покажете всему миру блестящие достижения в спорте! - подчеркнул Жээнбеков, обращаясь к спортсменке.

В свою очередь Валентина Шевченко поблагодарила президента и всех кыргызстанцев за поддержку и теплый прием, сказав, что где бы она ни находилась, всегда чувствует горячую поддержку своих соотечественников, которые придают ей сил и уверенность в победе. Знаменитая спортсменка отметила, что любовь к родине и особенно к жемчужине Кыргызстана - священному Иссык-Кулю - постоянно живут в ее сердце.

На что Сооронбай Жээнбеков пригласил Валентину Шевченко ежегодно приезжать на Иссык-Куль для проведения тренировок.

Для справки:

Валентина Шевченко – боец смешанных единоборств, является 16-кратной чемпионкой мира. Выступает в "UFC" в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях под флагами Кыргызстана и Перу.

В 2018 году Валентина Шевченко завоевала свой первый чемпионский титул и пояс в Международных соревнованиях UFC по смешанным единоборствам в весе до 57 кг.