Суталинов сидит из-за Батукаева?

Прямо сейчас в Бишкекском городском суде проходит рассмотрение ходатайства адвокатов экс-главы СНБ (сейчас ГКНБ – ред.) Мурата Суталинова. Защита просит суд проявить снисходительность и отпустить силовика домой.

Напомним, согласно заключению Специальной медицинской комиссии Министерства здравоохранения КР, М.А. Суталинов в период нахождения под стражей заболел онкологическим заболеванием – раком правой почки, в связи с чем ему требуется паллиативная помощь.

Кроме того, необходимо учитывать и сопутствующие тяжелые заболевания М.А. Суталинова – рецидив в области удаленной почки; прогрессирование опухолевого процесса: локально-региональный рецидив с прорастанием в печень; множественные метастазы в печень и легкие (IV клиническая группа); генерализация опухолевого процесса (IV стадия).

Сопутствующий диагноз осужденного Суталинова: легочно-сердечная недостаточность; лимфопения; хронический пиелонефрит единственной левой почки; хронический холецистит; хронический панкреатит; бронхиальная астма; атопическая форма, болезнь Меньера; хронический гастрит; люмбальгия и гипертоническая болезнь III стадии.

Ранее принятые медицинские меры (химиотерапия, операция по удалению почки) не возымели должного эффекта, в результате чего произошел рецидив болезни, т.е. рак IV стадии.

И, конечно, в связи со всем этим главный вопрос, почему суды боятся отпускать его, находящегося в тяжелейшем состоянии, домой… Во всяком случае судья Ленинского районного суда Бишкека Садыгалиев пошел даже на нарушение п.1 ст. 71 Уголовного кодекса КР (в редакции 1997 года) отказался проявить обоснованную гуманность.

Что думает по поводу всего происходящего сам Мурат Абдыбекович? Об этом мы спросили его супругу Гульнару Суталинову.

- Состояние Мурата стабильно тяжелое. Сейчас проходит очередной курс химиотерапии. ГСИН своевременно вывозит на лечение, Национальный центр онкологии бесплатно проводит лечение. Только основной препарат мы сами покупаем, его у нас в республике нет. Что касается затягивания вопроса с его освобождение, Мурат термит, не теряет надежды.

Предлагали ли вам или Мурату Абдыбековичу какую-то сделку, чтобы его освободили?

Лично мне никто ничего не предлагал. Мурату – не знаю. Он же чекист, молчит…

Почему, как вы считаете, Суталинова не отпускают на свободу?

Думаю, что суды после дела Батукаева проявляют осторожность. Боятся взять на себя ответственность. Я писала в обращении к Президенту, что они действуют с оглядкой в сторону Белого дома. Возможно боятся реакции некоторых членов ВП (Временное правительство, - ред.), какой-то части потерпевших в событиях 7 апреля.

Чего вы ждете от сегодняшнего процесса?

Я все ещё верю, что примут законное решение…

Отметим, буквально вчера омбудсмен Токон Мамытов выступил в защиту Суталинова, указал на нарушения суда и призвал освободить осужденного. В своем обращении он обратился в частности:

1. к Председателю Бишкекского городского суда И. Воронцовой с просьбой учесть представление начальника учреждения №47 ГСИН при ПКР об освобождении М.А. Суталинова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью;

2. к Совету судей Кыргызской Республики с просьбой провести соответствующую и целенаправленную работу с судейским составом Кыргызской Республики по недопущению в работе судей предвзятого отношения к обвиняемым и осужденным гражданам Кыргызстана;

3. к Председателю Верховного суда Г.Калиевой с просьбой обратить внимание на доводы осужденного М.А. Суталинова и его адвоката Т.Э. Карабаева, и оказать содействие в освобождении М.А. Суталинова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

На момент публикации стало известно, что суд вновь перенесен. Теперь на 15 апреля.