Подозреваемая в крупном мошенничестве задержана и водворена в ИВС

В УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка К.Ж. о принятии мер в отношении малознакомой женщины К.М., которая 25 мая 2017 года представившись работником офиса "КВЕСТРА-ВОРЛД" расположенного в городе Бишкек, войдя в доверие, под предлогом увеличения денежных средств за счет вклада в инвестиции компании через электронные деньги, завладела ее денежными средствами в сумме 516 300 (пятьсот шестнадцать тысяч триста) сомов, после чего К.М. начала скрываться. Также в отношении К.М. обратились в милицию еще четверо потерпевших. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района по ст.204 ч3. (мошенничество) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления была задержана уроженка Чуйской области К.М., 1978 года рождения, и передана в Следственную службу УВД Первомайского района г.Бишкек, где согласно ст.98 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время подозреваемая проверяется к причастности за совершение аналогичных преступлений.

УВД Первомайсого района обращается к гражданам, пострадавших от мошенничества К.М., просим обращаться в дежурную часть УВД Первомайского района г.Бишкек по следующим номерам телефонов: 0312 56-60-43 и СКМ УВД Первомайского района: 0550102360, 0501-102-102, 0706-102-102