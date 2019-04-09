Зачем Алмазбеку Атамбаеву снайперы?

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева объяснила редакции VB.KG, почему съезд СДПК сторонников экс-президента Атамбаева охраняли снайперы, присутствие которых смутило журналистов.

По ее словам, экс-президент Алмазбек Атамбаев является объектом государственной охраны.

- Это не "Форумом" нанятые охранники, а сотрудники госохраны. Алмазбеку Атамбаеву по закону положена госохрана, и поэтому эти снайперы всегда присутствуют на общественных мероприятиях, в которых принимает участие экс-президент. То есть не только 6 апреля, - сказала Жолдубаева.

Отметим, ранее журналиста издания "Новые лица" Турата Ишенбекова насторожило присутствие снайперов во время проведения съезда СДПК с участием экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"А после окончания пресс-конференции многие журналисты были слегка шокированы тем, что с верхних этажей здания спустились снайперы в униформе и при полном вооружении. Кого боялись "истинные" социал-демократы, неизвестно", - написал он в своей статье.

Напомним, 6 апреля этого года в Бишкеке прошел съезд СДПК сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева, на котором были избраны заместители председателя партии и обновлен состав политсовета.