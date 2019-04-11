Турсунбеков опроверг слова Стамалиевой

Депутат Чыныбай Турсунбеков опроверг слова пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиевой по поводу того, что на съезде СДПК в июле 2017 года он выдвигал свою кандидатуру на пост президента. Об этом народный избранник заявил в интервью изданию govori.tv.

По его словам, пресс-секретарь Стамалиева выдала неточную информацию.

- Конечно пресс-секретарь защищает интересы государства, но она ошибается в отношении меня. Я не выдвигал свою кандидатуру на съезде СДПК, а просто высказал свою позицию по этому вопросу. Меня, конечно, освистали и я прекрасно знаю, кто это организовал. Съезд прошел в июле, но еще в мае на заседании политсовета был утвержден единый кандидат (Жээнбеков, - прим. ред.). Вот тогда я и предлагал свою кандидатуру, но самом съезде этого не было, - отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором помимо прочего рассказала, как в СДПК отбирали единого кандидата в президенты.

"На съезде Чыныбай Турсунбеков выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В политической среде Кыргызстана любая тайна рано или поздно становится явной. Позже стало понятно, что Турсунбекова поддержал сам президент Атамбаев. Мне об этом сообщили приближенные к Турсунбекову медиа-специалисты", - написала она.

Отметим, на 16-м съезде политической партии СДПК, который прошел 15 июля 2017 года, спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков заявил, что идет в качестве самовыдвиженца на пост президента, несмотря на членство в СДПК.

"Это единственный случай, когда пойдут два кандидата из одной партии. Но это не значит, что у нас раскол в рядах. Мы здесь, в одном зале, готовые бороться плечом к плечу за наше общее дело. Это самое лучшее доказательство того, что никаких разногласий нет. И не надо бояться, что два кандидата растащат голоса, их будет вдвое больше. Так как есть сторонники, как и у Сооронбая Жээнбекова, так и у Чыныбая Турсунбекова", – сказал он.

В августе спикер ЖК Турсунбеков заявил, что решил отказаться от участия в президентской гонке.

25 октября 2017 года он подал в отставку с поста спикера ЖК. В СМИ тогда предположили, что это связано с его попыткой самовольно выдвинуть себя кандидатом в президенты.