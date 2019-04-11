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Скончался второй избитый мужчина, брошенный на территории роддома

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- Екатерина Улитина
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После побоев скончался второй мужчина, найденный на территории роддома. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- Он скончался вчера вечером, не приходя в сознание. Все время, что он находился в больнице, он был в тяжелом состоянии, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД.

Расследованием этого дела будут заниматься сотрудники МВД. Материалы уже переданы из бишкекской милиции в Министерство внутренних дел.

Напомним, накануне, 10 марта на территории столичного роддома №2 были найдены двое сильно избитых мужчин. Один из них скончался сразу, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным милиции, оба пострадавших имели отношение к ОПГ. По первоначальной версии, мужчин сначала избили, а потом привезли к роддому и оставили там.


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URL: https://www.vb.kg/377774
Теги:
МВД, ОПГ, погибшие, родильный дом, уголовная ответственность, драка, Бишкек, пострадавшие, судмедэкспертиза
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