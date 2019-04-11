Французские инвесторы готовы сотрудничать с Кыргызстаном

10 апреля 2019 года состоялась встреча Министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Кыргызской Республике г-ном Микаэлем Ру.

Стороны обсудили предстоящий визит Государственного секретаря при Министерстве Европы и иностранных дел г-на Жан-Батиста Лемуана в Кыргызстан, который планируется на 19 апреля этого года.

Посол сообщил, что Госсекретарь г-н Лемуан завершит центральноазиатское турне визитом в Кыргызстан. Госсекретарь курирует вопросы экономики, туризма и международного сотрудничества.

Также Посол сообщил, что французские инвесторы готовы вкладываться в интересные инвестиционные проекты в Кыргызской Республике в сфере возобновляемых источников энергии, строительства объектов инфраструктуры, изготовления биометрических паспортов и т.п.

Министр сообщил, что страны-участницы СНГ и Китай активно развивают торгово-экономические отношения с Кыргызстаном, являясь основными инвесторами в последние годы. В этой связи, Кыргызстан будет рад приходу инвесторов из такой европейской страны как Франция.