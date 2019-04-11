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Пресечена контрабанда 28 тонн бензина из Казахстана

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- ВБ
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Пограничники контрольно пропускного пункта "Чон-Капка автодорожный" управления ГПС КР по Таласской области пресекли попытку провоза ГСМ более 28 тонн.

Так, 11 апреля 2019 г. на КПП "Чон-Капка автодорожный" со стороны Казахстана прибыл автомобиль "Volvo". При досмотре транспортного средства вместо указанного груза Бензанол в сопроводительных документах был обнаружен предположительно Бензин объёмом более 28 тонн.

За попытку провоза груза по недостоверным документам гражданин Кыргызской Республики К.А., 1995 г.р был задержан, и вместе с грузом передан сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/377785
Теги:
граница, ГСМ, Казахстан, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан, бензин, ГТС
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