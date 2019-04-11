Редакция VB.KG публикует полный текст выступления Сооронбая Жээнбекова перед Жогорку Кенешем.

"Уважаемые соотечественники!

В последнее время наблюдается излишняя политизированность в обществе, и некоторыми политическими группами были предприняты различные действия с целью обратить на себя внимание общественности.

В свете этих событий наш многонациональный народ еще раз продемонстрировал свою мудрость и присущую ему политическую зрелость. Еще раз дал понять, что для него главными ценностями являются целостность государства, мир и единство в обществе. Доказал, что не поддается провокациям, и является истинным свободолюбивым народом с сильным духом, крепкими историческими корнями, высоко ценящим мир и согласие.

Народ и общественность выразили свое стремление к совместной эффективной работе по достижению общих целей.

Мне хотелось бы выразить глубокую признательность нашему народу, который всегда ставит во главу угла объективность и справедливость, и поддерживает все мои добрые начинания.

Уважаемый Дастан Артисбекович!

Уважаемые депутаты!

Для сегодняшних ветвей власти важно, не покладая рук, работать во благо народа и продвигать инициативы, пользующиеся поддержкой общественности.

Мы работаем над исполнением обещаний, данных народу, и реализацией наказов избирателей.

Со дня нашей последней встречи, когда я поделился с вами своим видением перспектив развития страны, произошли серьезные изменения.

Были сделаны перспективные шаги вперед благодаря совместным усилиям Жогорку Кенеша, Правительства и судебной власти.

Имели место важные изменения во внешней политике.

На постоянной основе велась работа по укреплению взаимоотношений со стратегическими партнерами и соседними странами.

В результате переговоров на высшем уровне с Российской Федерацией был успешно решен ряд проблем наших соотечественников.

Недавно состоялся государственный визит Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан, в рамках которого были достигнуты многообещающие договоренности.

По итогам плодотворных переговоров был подписан объемный пакет соглашений.

Россия, как наш стратегический союзник, неизменно оказывает весомую поддержку нашей стране.

Теперь за Правительством - реализация этих соглашений, направленных на улучшение жизни народа.

Укреплены доверительные взаимоотношения с ближайшими соседями – Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

С Турцией достигнуто взаимопонимание по многим вопросам, накопленным за последние годы, стороны открыто обсуждаем их и решаем.

Я провел переговоры с господином Си Цзиньпинем в Пекине об улучшении сотрудничества между нашими странами, об укреплении взаимоотношений с нашим ближайшим соседом, надежным и стратегическим партнером Кыргызстана - с Китайской Народной Республикой.

В этом году Кыргызстан председательствует в ШОС, а в июне текущего года в Бишкеке состоится саммит этой организации.

Также в этом году под нашим председательством в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ.

Кроме того, в этом году планируется государственный визит в Кыргызстан председателя КНР господина Си Цзиньпиня и официальный визит Премьер-министра Индии господина Нарендра Моди.

Недавно была принята концепция, определяющая приоритетные направления внешней политики.

Я провел совещание с участием Послов и Консулов Кыргызстана за рубежом.

На встрече были отмечены актуальные задачи по защите национальных интересов Кыргызстана, а также наших соотечественников за рубежом.

Нашим представителям за рубежом поставлена задача о привлечении инвестиций в экономику Кыргызстана.

В настоящее время продолжается работа по делимитации государственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Межправительственные рабочие группы на постоянной основе ведут переговоры по данному вопросу, и в настоящее время работа продолжается в соответствующем русле.

Уважаемые депутаты,

Мы всегда стремимся к сохранению согласия в обществе, сохранению единства народа.

Ставим надежный заслон любым действиям деструктивных сил, непрерывно продолжая работу по обеспечению мирной жизни народа.

Наше бесценное достояние – это политическая стабильность в стране, единство общества, межнациональное согласие.

Поэтому вопрос укрепления согласия в обществе, сохранения общественного порядка всегда находился в центре моего внимания.

Принятие решительных мер для сохранения безопасности внутри страны и на границе, защита мира и спокойствия в государстве всегда было и остается нашей главной обязанностью.

Мы обращаем особое внимание на вопрос укрепления армии, надежной охраны наших границ.

Значительно улучшилось материально-техническое обеспечение армии. Были построены 11 новых комплексов застав.

В 2018 году были построены и сданы в эксплуатацию 10 жилых домов и несколько социальных объектов.

В начале 2019 года наши Вооруженные Силы были обеспечены 125 единицами автомобильной и специальной техники.

Зарплата военнослужащих-контрактников была повышена на 30 процентов.

12 пунктов пропуска через государственные границы были оснащены современным оборудованием.

В рамках третьего этапа, работы по обновлению автопропускных пунктов "Достук" и "Бор-Добо" будут завершены в 2020 году.

В настоящее время, как вам известно, проводится судебно-правовая реформа.

Основным направлением проводимой реформы является то, что деятельность судов, прокуратуры и других силовых структур больше не будет иметь скрытый характер.

Соответствующим гражданам будет обеспечен доступ к информации о ходе следствия, об этапах судебного процесса.

В приоритетном порядке внедряется механизм видеонаблюдения за деятельностью судебных и правоохранительных органов. Благодаря этому будет обеспечена прозрачность их работы и уменьшены коррупционные явления.

В прошлом месяце состоялся съезд судей.

В его ходе было отмечено, что во многих случаях именно задержка судебной реформы становится препятствием для реализации планов в других сферах.

Открыто были озвучены недостатки и определены задачи по неукоснительному проведению реформ.

Еще одно важное направление – мы продолжаем системную борьбу с коррупцией в стране.

Задачи, озвученные во время прошлогоднего заседания Совета безопасности, начинают реализовываться на практике.

В прошлом году в результате борьбы с коррупцией государству были возвращены средства и имущество на сумму 5,7 млрд. сомов.

Процесс избавления общества от коррупции будет идти беспрерывно, и иметь приоритетный характер.

Борьба с коррупцией, очистка рядов правоохранительных и судебных органов, государственной власти в целом будет бескомпромиссной!

Эта работа будет идти в ускоренном темпе, и не будет остановлена ни при каких обстоятельствах.

Уважаемые депутаты!

С целью развития экономики создана привлекательная законодательная база для внешних и внутренних инвесторов.

Увеличение экспортного потенциала страны всегда было в центре моего внимания. И в этом направлении будет вестись непрерывная работа.

В рамках моего соответствующего Указа проводится работа по развитию регионов. Правительству предстоит решить немало задач в этой сфере.

Недавно состоялся Национальный диалог с участием представителей местных органов самоуправления, всех ветвей власти, гражданского общества и международных организаций.

В его ходе были подведены итоги прошлого года и определены новые задачи.

Я осведомлен о том, что в настоящее время в некоторых селах, районах и айыл окмоту создаются местные фонды и есть перспективные начинания, направленные на развитие сел. В том числе – по привлечению инвестиций в сельскую местность.

Новый элемент в данном направлении – фонды, создаваемые в целях оказания содействия развитию своей малой родины. Мне хотелось бы призвать всех к повсеместной пропаганде данного опыта.

Глубоко уверен в том, что поднять регионы можно, если только мы сумеем мобилизовать наших граждан и внутренние ресурсы, правильно использовать созидательную энергию инициативной молодежи.

В прошлом году РСК Банк, Айыл Банк и Кыргызско-Российский фонд развития при поддержке Гарантийного фонда выделили в общей сложности более 25 млрд сомов кредитных гарантий.

При осуществлении политики регионального развития, мы смогли направить ресурсы финансовых организаций государства в регионы. Этот показатель стал основной движущей силой в направлении поддержки сел.

Необходимо активно использовать механизмы государственно-частного партнерства по реализации проектов в регионах.

Эти и другие вопросы были открыто высказаны во время Национального диалога и были поставлены соответствующие задачи перед местными органами власти.

Теперь необходимо, чтобы и главы айыл окмоту, и акимы, и руководители областей проявили инициативу в достижении целей и выполнении задач.

В целом, прошлый год был полон различных событий и стал годом многих успешных начинаний и изменений.

Ожидается, что в скором времени Правительство отчитается за свою деятельность за прошлый год. Нам всем будет дана информация.

Уважаемые соотечественники!

Наш народ сумел достойно пережить многие лишения и испытания в богатейшей своей истории, и сквозь века сохранить себя как нацию. Так как во все времена бережно хранил свою уникальную самобытную культуру, родной язык, дух нации.

В современном мире нам предстоит освоить технологические достижения человечества. Сохраняя в то же время свои традиции, обычаи, являющиеся нашей национальной особенностью.

Наша главная задача – устоять перед мировой конкуренцией.

Считаю необходимым шагать в будущее через укрепление духовного единства, как единый народ и единая нация.

При таких условиях в нашей стране Кыргызы должны стать основополагающей силой, укрепляющей единство и согласие нашего многонационального народа.

Перед различными мировыми угрозами и духовными экспансиями мы устоим благодаря своим знаниям, культуре и национальным ценностям.

Для этого необходимо не ограничиваться процессами внутри страны, а обратить внимание на мировые тенденции, изучить их и с учетом этого уточнить наши планы на перспективу.

Уважаемые соотечественники!

Мы – развивающаяся страна с открытой экономикой.

Мировые тенденции оказывают влияние на наше развитие.

Если нам удастся их умело использовать, то сможем добиться усиления темпов развития страны.

Я хотел бы обратить ваше внимание на глобальные тенденции, которые уже оказывают влияние на нас и которые в обязательном порядке должны быть учтены в будущем.

Мы живем в удивительное и уникальное для всего человечества время.

До начала ХХ века численность населения земного шара составляла всего 1,6 млрд. человек.

В настоящее время эта цифра равна 7,7 миллиардам и констатирует, что всего за 120 лет население Земли увеличилось на 6 млрд.человек.

Такой быстрый темп роста численности населения наблюдается в Азии, в основном, в странах, расположенных рядом с нами.

Значит, в этом месте будет усилена конкуренция за природные ресурсы, воду и продовольствие.

Динамика изменений ближайших соседей также высокая.

Население Китая каждый год увеличивается на 7 млн. человек.

В Казахстане численность населения каждый год увеличивается на 240 тысяч человек, в Узбекистане – на 550 тысяч, а в Таджикистане – около 200 тысяч человек.

В Кыргызстане же ежегодный рост населения составляет 122 тысячи человек.

Около 700 тысяч наших граждан находятся за рубежом, в миграции.

Мы должны тщательно изучить эту ситуацию и изменить не только нашу миграционную политику, но и социальную политику в целом.

Как было обозначено выше, у нас есть шанс идти вперед не за счет количества человеческих ресурсов, а за счет его качества.

Поэтому нам необходимо обращать особое внимание на вопрос образования и сохранения здоровья, мы нуждаемся в развитии человеческого потенциала, в освоении и успешном внедрении новых технологий.

Но, чтобы обеспечить обновление в сфере образования и здравоохранения нам необходимо укрепить социальное положение наших соотечественников. С 2011 года не увеличивалась зарплата медиков. Мы их подняли в прошлом году. И в этом году планируется повышение размера их зарплаты. Зарплата учителей будет повышена осенью, не позднее начала учебного года. Правительство сейчас занято соответствующими расчетами. Бог даст, у наших учителей в школах с нового учебного года будет уже другая зарплата.

Заработная плата специалистов министерств, ведомств и органов местного самоуправления также низкая. Их зарплата будет увеличиваться поэтапно.

Уважаемые соотечественники!

Мы обязаны иметь в виду следующую глобальную тенденцию.

Со временем меняются основные технологии, определяющие лицо мировой экономики.

До начала 1980 года их ряды пополнились атомной энергетикой, квантовой электроникой, лазерными технологиями, электронными вычислительными машинами, спутниковой связью.

С 80-х годов до сегодняшнего дня базовыми технологиями в мире стали - микроэлектроника, персональный компьютер и оптико-волоконная связь.

Обогатились не только страны-производители этих технологий, но и страны, которые сумели на высшем уровне их освоить и применить.

К сожалению, мы не смогли принять участие в разработке этих технологий.

В век технологических изменений мы были заняты политикой.

И эти достижения прошли мимо нас.

Теперь наш долг перед подрастающим поколением – наверстать эти упущенные возможности.

Согласно прогнозам, активное внедрение глобальных технологий, способных изменить мир, придется на период после 2020 года.

К ним относятся информационные технологии, био- и нанотехнологии, композитные материалы, новая экология.

Пусть мы сами не разрабатываем эти технологии, но мы должны их очень хорошо изучить и освоить.

Очевидно, уважаемые депутаты, что, если мы не примем участие в следующем этапе глобальных технологий, то перспективы нашего развития будут весьма туманны.

Мы отстаем от внедрения в общественную жизнь технологий, способных стать фундаментом экономического развития, которые уже давно активно используются другими странами.

Мы нуждаемся в том, чтобы активно внедрять новые достижения в нашу жизнь. Поэтому обращаем особое внимание на цифровизацию страны.

Во всех регионах необходимо использовать новые технологии и дать новый импульс нашему темпу развития.

Цифровизация всего общества - веление времени.

Внедрение новых технологий в сферу предоставления государственных услуг, межведомственного документооборота станет хорошим подспорьем для нашего развития.

Будет исключен человеческий фактор, ликвидированы коррупционные проявления.

На сегодняшний день 47 государственных органов подключились к системе "Түндүк", из которых 16 государственных органов начали процесс онлайн обмена документами.

Таким образом, мы сможем исключить ненужные процедуры и излишнюю необходимость наличия справки.

На следующем этапе к данной системе будут подключены коммерческие банки и другие частные стороны, и появится возможность обмена необходимой информацией.

Кроме этого, внедрена система электронного патентирования, а также налоговая отчетность в электронном виде.

Это позволит создать комфортные условия для наших предпринимателей и сократить бюрократию.

В настоящее время готовится проект по фискализации налоговых процедур.

Мы сможем исключить теневой оборот товаров через внедрение механизмов маркировки товаров, электронной счет-фактуры и онлайн ККМ.

В результате бюджет получит дополнительные средства.

Я, как президент, и как гражданин, весьма заинтересован в продвижении этого проекта.

Внедрение электронной системы расчетов в таможенной и налоговой сфере позволит исключить коррупционную схему в них.

Если этот проект будет внедрен, то будут прекращены разговоры о том, что таможня и налоговая работают в частных интересах нынешних властей.

Начала работу система электронного контроля в сфере ветеринарии и фитосанитарии. Она создаст благоприятные условия для наших предпринимателей при экспорте отечественной продукции на рынки ЕАЭС.

С использованием передовых технологий реализуются проекты "Безопасный город" и "Безопасное дорожное движение".

Через систему электронной визы Кыргызстан посетили более 27 900 иностранных граждан.

Внедрена специальная электронная площадка для проведения аукциона по предоставлению в аренду государственного имущества.

В рамках проекта Digital CASA начинаются подготовительные работы по обеспечению регионов интернетом и строительству регионального Дата-центра.

Со стороны Правительства проводится определенная работа по направлениям, о которых я вел речь. Но, для того чтобы шагать в ногу со временем, необходимо работать в еще более ускоренном темпе.

В настоящее время в регионах нет ни одного полноценного банка. С развитием системы электронных платежей и мобильного банкинга в регионах должны появиться банковские услуги.

Национальный банк запаздывает с выполнением данной задачи. Если в ближайшее время эта работа не будет активизирована и не будет конкретных результатов, то будем разговаривать по-другому.

Перед Национальным банком была поставлена еще одна задача. Во время Национального диалога я подробно рассказывал об этом.

Национальный банк должен предложить стимулы для коммерческих банков для финансирования региональных проектов.

Если коммерческие банки профинансируют хотя бы по одному крупному проекту в регионах, то появится возможность для реализации более 25 проектов.

Цифровизация изменит суть предоставления услуг и станет источником внедрения новых технологий в общественную жизнь.

Она станет своеобразной базой для освоения новых технологий.

Если сумеем успешно решить данную задачу, откроется путь для изучения и применения био- и нанотехнологий.

Единственный путь, способный помочь нам не остаться на задворках мировой цивилизации и передать будущему поколению развитое государство, - это незамедлительное и решительное освоение новых технологий.

Одним из важных глобальных изменений является то, что изменился сам центр всемирной экономической активности. Он перемещен в Азиатский континент.

В первую очередь, это обусловлено экономическим развитием Китая и Индии.

А у нас появилось уникальное условие для развития.

С одной стороны, мы с Китаем – ближайшие соседи, с другой – являемся членом ЕврАзЭС.

У многих стран нет этого шанса стать своеобразным мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами.

Мы не должны упустить эту возможность и нам следует умело воспользоваться ею.

Уважаемые депутаты!

Значительное улучшение жизни народа – наша главная цель и обязанность.

Пути претворения в жизнь наших планов, сроки реализации четко определены в Национальной стратегии развития.

Соответствующая работа идет, и мне хотелось бы остановиться на некоторых из них.

Для достижения вышеперечисленных целей, во главу угла ставится задача по внедрению новых технологий в экономику, в сферу образования и здравоохранения.

Все школы будут обеспечены интернетом и компьютерной инфраструктурой.

Мы выполним задачи по охвату дошкольным образованием, повышению качества образования, обеспечению профессиональным образованием, соответствующим требованиям рынка труда.

В том числе будет реализован проект "Школа будущего".

В его рамках в каждом регионе будут построены около десяти школ с уклоном подготовки специалистов в сфере точных наук и изучения различных языков.

Каждый ученик таких школ будет владеть кыргызским, английским и русским языком.

В данных школах будут преподавать не педагоги, а менеджеры, банкиры и предприниматели.

Ожидается, что форматом обучения станет профессиональное образование и научно-образовательный комплекс.

На сегодняшний день 86 процентов школ в республике уже подключены к интернету, до конца текущего года остальные школы будут полностью обеспечены интернетом.

До 2023 года не менее 80 процентов детей дошкольного возраста будут охвачены дошкольным образованием и подготовкой к школе.

При подготовке детей к школе будут использованы современные теле, аудио и информационные технологии.

Как вам известно, страна, которую волнует будущее, обращает особое внимание на воспитание детей дошкольного возраста. Поэтому Правительство должно со всей ответственностью отнестись к этой задаче.

В сфере здравоохранения также планируются новые проекты по созданию комфортных условий для наших граждан.

К примеру, в рамках реализации проекта "Современные больницы" до 2023 года будет построен хирургический корпус Бишкекской городской детской клинической больницы.

В 2019-2024 годах в городах Бишкек, Ош, Талас будут построены 3 перинатальных центра, обеспеченных современными технологиями, телемедицинским оборудованием.

Система скорой помощи будет кардинально изменена.

Автоматизированная система управления с использованием современных информационных технологий в Бишкеке будет полностью завершена в декабре 2019 года.

Эта работа в 2020 году будет проделана также в городах Ош и Каракол.

Наши граждане часто обращаются ко мне с различными заявлениями и жалобами. Многие говорят и пишут мне о том, что некоторые центры семейной медицины в день работают только по три часа, а в другое время у них закрыты двери.

Хочу отметить, что семейный врач и медсестра всегда должны быть доступны каждому человеку и каждой семье.

Деятельность центров семейной медицины будет организована по совершенно другому принципу.

Главная цель – обеспечение возможности быстрого доступа к специалистам семейной медицины и к медицинским услугам.

Этот проект в пилотном режиме будет запущен в Бишкеке с июля 2019 года.

Данные центры будут оказывать круглосуточные услуги населению. Для этого будут внедрены онлайн консультации через интернет, телефон, услуги электронной очереди.

В целях укрепления здоровья граждан до 2022 года в городах Жалал-Абад, Баткен, Ош, Нарын и Токмок будет построены 5 комплексов укрепления здоровья.

Подобные комплексы уже действуют в других областях.

Спорту будет уделено особое внимание. Наши спортсмены радуют нас новыми успехами, им выражаю благодарность.

Уважаемые соотечественники,

В настоящее время в Кыргызстане количество зарегистрированных детей-сирот составляет 1151 человек.

Наша задача – уточнить их список и создать условия для того, чтобы они росли и воспитывались в семье.

История констатирует, что наше общество всегда было сильно своей социальной ответственностью.

Наши предки никогда не оставляли без попечения сирот, вдов и стариков.

Эти дети должны воспитываться не в интернатах, а в семье, в атмосфере заботы и внимания.

Коррупция есть и в сфере по усыновлению детей, это нужно искоренить.

Ненадлежаще выполняется обязанность по бесплатному лечению детей до 6 лет и пожилых людей старше 70 лет, так как задача по полному финансированию этой статьи не всегда выполняется.

Необходимо также пересмотреть систему предоставления пособий для детей, усилить его адресность и вывести из этой сферы благополучные семьи.

Деятельность Государственной ипотечной системы также находится под моим личным контролем.

Как вам известно, мы снизили ставку госипотеки на жилье с 14 до 7 процентов.

В будущем мы намерены снизить его до 6 процентов.

Недавно принимал руководителя Госипотечной компании. Госипотечная компания готова к выполнению данной задачи. Дано поручение не полагаться только на бюджет, а привлекать внешние инвестиции.

В будущем государственная ипотека по низким процентным ставкам будет предоставляться не только бюджетникам, врачам и учителям, но и всем гражданам, нуждающимся в жилье.

Из 653 населенных пунктов, охваченных Стратегией обеспечения населения чистой водой, 31 село в прошлом году было обеспечено чистой питьевой водой.

Теперь, в предстоящие 5 лет, будут обеспечены чистой водой еще 622 села. На это требуется 33,8 млрд. сомов.

На сегодняшний день через финансирование международных финансовых институтов составлен список из 588 сел и были определены финансовые средства на сумму 27 млрд. сомов.

С нынешнего года предстоит увеличить объем выделяемого на эти цели из республиканского бюджета средств до 500 млн. сомов.

Особое внимание будет уделено управлению земельными ресурсами, обновлению ирригационной инфраструктуры. Программа ирригации – весьма амбициозный проект, но мы прикладываем все возможные усилия на то, чтобы его реализовать.

Проекты по реализации программы были разделены на три группы.

Финансовые источники 17 ирригационных объектов, включенных в первую группу, уже определены.

17 проектов, включенных во вторую группу, будут построены с помощью инвесторов, переговоры по ним находятся уже на стадии завершения.

Проекты первой и второй группы будут реализованы до 2023 года.

В его рамках будут сданы в эксплуатацию 32 водо-хозяйственных объекта на общую сумму 18 млрд. сомов.

В результате появится 27 гектаров новых поливных земель.

Остальные 12 проектов третьей группы будут реализованы до 2026 года.

Хотел бы остановиться также и на задачах в сфере экономики.

Технологическая модернизация будет реализована в сфере улучшения потенциала промышленности, развития агропромышленного комплекса, поддержки текстильного и швейного производства, развития туризма.

Проводится работа по созданию равных условий для предпринимателей и обеспечению свободной конкуренции.

До сих пор немало нареканий со стороны населения, а также бизнесменов в адрес государственных органов. Пока не изменится отношение государственных органов к бизнесу, народ не будет доверять власти.

Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть – необходимо прекратить проводить необоснованные проверки бизнеса и вмешиваться в его деятельность.

Я предъявляю жесткие требования по данному вопросу.

Вам известно, что в целях сокращения необоснованных проверок бизнеса был введен двухлетний мораторий на проверки со стороны государственных контролирующих органов (в 2019-2020 г.г.).

Создан новый институт по защите предпринимателей – институт Бизнес-омбудсмена. Ждем, когда Правительство определится с кандидатом.

Создан комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики.

В критерии оценки деятельности местных органов власти – полномочных представителей Правительства в областях, акимов и глав айыл окмоту включен индикатор дополнительной оценки по созданию комфортных условий для предпринимателей, по привлечению инвестиций и по экспорту произведенной продукции.

В целях стимулирования приоритетных секторов экономики внесен ряд изменений в налоговое законодательство.

Для местных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в качестве льготы налог на добавленную стоимость сокращен до 80 процентов.

Торгово-логистическим центрам, машинно-тракторным станциям и сельскохозяйственным кооперативам предоставлены льготы по налогу на прибыль, на добавленную стоимость и налогу на имущество.

Промышленные предприятия, открытые в дотационных регионах, освобождены на срок от 5 до 10 лет от уплаты налогов на прибыль, налога с продаж, налога на землю и имущество.

Предприятия-импортеры технологического оборудования были освобождены от таможенных пошлин.

В целях повышения экспортного потенциала экономики создана новая лабораторная база по сертификации и стандартизации продукции.

Поддержка экспортоориентированных предприятий будет продолжена. В этих целях Правительство разрабатывает инструменты по экспортному финансированию, предоставлению оборотных средств и гарантий.

Мы устраним все препятствия на пути бизнеса.

Особо следует обратить внимание на задачу по подключению к электрическим сетям согласно принципу единого окна, без элементов коррупции.

Правительство за короткий срок сумело выполнить задачи по созданию условий для бизнеса и в других направлениях деятельности. Согласно моей информации, итоги 2018 года были неплохими. Уверен, что Правительство успешно отчитается перед парламентом.

Уважаемые депутаты!

Наша цель – добиться того, чтобы в предстоящие пять лет Кыргызстан смог встать в рейтинге Дуинг-бизнес в ряды 50 передовых стран, где в настоящее время занимает 70-е место.

Чтобы привлечь инвестиции, необходимо обратить особое внимание на состояние инвестиционного климата в стране.

В особенности улучшения требует ситуация в сфере горной промышленности.

Принимая во внимание актуальность этого вопроса, он был обсужден на заседании Совета безопасности.

Требую неукоснительного исполнения решений Совета безопасности.

Наша цель – создание благоприятных условий для разработки недр для честных, порядочных, не коррумпированных инвесторов. Защита наших национальных интересов в сфере использования недр.

Более 18 тысяч граждан страны заняты в сфере горнорудной отрасли.

Эта отрасль дает в республиканский и местные бюджеты около 12 миллиардов сомов, что составляет около 8 процентов ВВП и 44 процента объема промышленной продукции.

Развитию горнорудной промышленности и привлечению дополнительных инвестиций препятствовала практика предоставления лицензии путем коррупции.

В этой отрасли допускались самые настоящие спекуляции.

Поэтому в 2018 году я поручал тщательно проанализировать ситуацию в этой сфере и провести инвентаризацию. В результате чего нам удастся добиться прозрачности и открытости в этой сфере.

Средства от разработки месторождений максимально следует направлять на развитие этих регионов, открытие производственных предприятий.

Если будут созданы дополнительные рабочие места, обеспечен рост экономики, поступят средства в республиканский и местные бюджеты, то и местное население не будет против инвесторов.

Также хотел бы сказать пару слов о ситуации в сфере экономики и ремонта дорог.

Продолжается строительство альтернативной дороги стратегического значения "Север-Юг".

Практически завершается 3-фаза строительства автодороги Суусамыр–Талас–Тараз. В рамках следующей 4-фазы эта дорога будет построена до границы с Казахстаном.

В скором времени также будет завершено строительство дороги "Исфана-Карагач".

Продолжается работа по строительству дороги "Кара-Балта-Бишкек" и "Маданият-Жалал-Абад".

Идет процесс согласования с донорами процедур по проекту строительства дороги Тюп-Кеген в рамках коридоров ЦАРЭС.

Начались переговоры по строительству дороги "Арал-Суусамыр", направленного на улучшение сообщения между Таласской и Нарынской областями.

Идут работы по подготовке ТЭО по строительству южной части кольцевой автодороги Иссык-Куль.

Вопрос ремонта внутренних дорог также актуален.

Впредь ежегодно будут отремонтированы по 3 км дороги в районных центрах страны.

В 2017 году была предпринята попытка выполнения данной задачи, а в 2018 году работа не была проведена. Правительство должно работать в данном направлении.

В ближайшие годы будет реализована задача по модернизации международного аэропорта "Манас", международного аэропорта "Ош" и аэропорта "Иссык-Куль".

На Токтогульской ГЭС проводится реконструкция, подобно которой не было за последние 40 лет.

До 2023 года будут завершены работы по обновлению гидроагрегатов.

В результате их мощность увеличится на 240 мегаватт.

Будет реабилитирована Уч-Коргонская ГЭС.

Проводятся работы по введению в эксплуатацию второго агрегата Камбар-Атинской ГЭС в 2023 году.

Завершение реконструкции Ат-Башинской ГЭС планируется на 2021 год.

Проводится работа по привлечению инвесторов к строительству Верхненарынского и Казарманского каскада ГЭС.

Проводятся переговоры с инвесторами по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1.

В рамках проекта CASA 1000 началось строительство электрических линий.

В ближайшем будущем будет проведена административно-территориальная реформа.

Ее цель – формирование сильного местного самоуправления и создание мобильного и компактного государственного аппарата.

Создана рабочая группа для уточнения задач в данном направлении и для учета всех предложений.

Его результаты будут представлены на ваше рассмотрение.

Мы вместе с вами тщательно рассмотрим все обстоятельства, и примем решение.

В следующем году состоятся парламентские выборы.

Для всех участников выборного процесса будут обеспечены одинаковые права.

Правила выборов будут определены за год до даты выборов, и не будут меняться.

Все необходимые законы будут приняты заблаговременно и обнародованы.

Все партии будут заблаговременно информированы о правилах игры, и на основе конкуренции будут принимать участие в выборах.

Хотел бы особо подчеркнуть, что без развития партийной системы и настоящей политической конкуренции мы не сможем развивать парламентскую демократию.

У нас, к сожалению, пока превалирует борьба политиков, стремящихся к лидерству, а не борьба программ и идей.

Обстоятельство, требующее особого внимания.

Только тогда, когда внутри партии будут неукоснительно соблюдаться демократические принципы, мы сможем говорить о парламентской демократии.

В нашем обществе созрела необходимость формирования новой политической культуры.

Все мы должны прилагать усилия для формирования такой политической культуры.

Уверен, что наше государство станет государством не личных обид, а истинной демократии, где происходит борьба идей по развитию, и который будет вызывать восхищение других стран.

Уважаемые соотечественники!

Для нас самое ценное – это поддержка нашего мудрого, великодушного народа. Самое ценное – мир на нашей земле. Нет сомнений, что честный труд обязательно будет вознагражден. Поэтому мы будем продолжать работать, несмотря ни на какие препятствия. Знаю, непросто будет нам достичь цели. Знаю, немало преград будет на пути.

Имеет место саботаж коррумпированных лиц, противодействие некоторых политических сил. Коррупционные деяния организованного мафиозного преступного клана нанесло огромный вред нашей стране, и это уже хорошо известно общественности. Они уже переходят к оправданиям, чтобы любыми путями прикрыть свое воровство, приведшее к огромному государственному долгу, распространяют разные домыслы и ложь с целью ввести народ в заблуждение.

Никакой язык ультиматумов не будет принят.

Все равны перед законом.

Допускают ошибку те, кто думает, что сумеет решить вопрос путем вывода людей на площадь и оказания давления на власти.

Все вопросы будут решаться в правовом поле.

Дорогие соотечественники,

Государство должно жить не по понятиям, а по законам.

Государственные ветви власти должны принимать решения не под давлением той или иной группы, а только в рамках закона.

Как президент, которому народ оказал доверие, я все свое время, возможности, опыт и знания направлю на то, чтобы улучшить жизнь народа, исправить в лучшую сторону ситуацию в государстве. У меня нет другой цели, долга, смысла жизни.

Я обещал, что стану народным президентом.

Я вышел из народа и моя цель – быть своим среди народа как человек с незапятнанной репутацией и достигнувший успехов.

Я не давал обещания, что буду служить узкому кругу лиц, что буду защищать их интересы, что буду прикрывать их воровство. Все мои действия на политическом поле за последние 25 лет не были запятнаны никакими нечистыми помыслами или делами.

Никакая клевета ко мне не пристанет. Пережил и апрельские события, и июньскую трагедию. Прекрасно знаю цену мира в государстве, согласия в народе. Поэтому, как президент, не позволю нарушить стабильность в обществе и не допущу попыток разделить народ.

Уважаемые депутаты!

Необходимо, чтобы все ветви власти работали слаженно на благо развития страны, улучшения жизни народа, чтобы мы заняли достойное место на мировой арене.

Главная задача судебной власти – реализация судебно-правовой реформы. Правительство, правоохранительные органы, прокуратура должны активно поддерживать данную реформу. Необходимо непрестанное стремление и действие Правительства для выполнения задач по улучшению жизни народа. Достигнуть успеха на этом пути невозможно без поддержки Жогорку Кенеша. Реформы также нуждаются в поддержке всего общества, политических партий, гражданского общества.

Для преодоления трудностей и препятствий на пути достижения целей развития нам необходима общественная стабильность и согласие в народе. Нам нужно укреплять страну, где высоко ценят независимость, и будущее поколение с гордостью будет жить и работать.

Пусть будут успешными начинания во имя народа, во благо страны!

Пусть будет мир и согласие на нашей благодатной земле!

Пусть Всевышний оберегает наш Кыргызстан!"