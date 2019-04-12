Погода
$ 69.84 - 69.93
€ 78.82 - 79.40

В рейтинге Doing Business Кыргызстан поднялся на 7 позиций

129  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рейтинге "Ведение бизнеса 2019" (Doing Business) Кыргызская Республика, по сравнению с отчетом "Ведение бизнеса 2018", улучшила свои показатели на 7 позиций, заняв 70 место среди 190 стран, сообщает пресс-служба правительства.

Ежегодный рейтинг, который готовит одно из подразделений Всемирного банка, отражает состояние среды для ведения бизнеса в разных странах и является одним из ориентиров для улучшения результатов, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата.

Вместе с тем по итогам Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2018 год, позиция Кыргызской Республики в данном индексе улучшилась на 5 позиций (97 место) по сравнению с прошлым годом, количество стран, участвующих в исследовании в отчетном периоде, составило 140 (в 2017 году – 137 стран).

Кроме этого, в целях оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты, устранения необоснованного и излишнего вмешательства государственных контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, а также в рамках мер по формированию благоприятной инвестиционной среды, с 1 января 2019 года введен 2-летний мораторий на проверки субъектов предпринимательства.

Действие данного моратория не распространяется на проверки, осуществляемые:

- в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства;

- по заявлениям субъектов предпринимательства;

- по запросам государственных органов других стран;

- по заявлениям физических и юридических лиц по фактам, представляющим угрозу жизни и здоровью населения и окружающей среде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377805
Теги:
Всемирный банк, инвестиции, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  