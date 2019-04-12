В рейтинге Doing Business Кыргызстан поднялся на 7 позиций

В рейтинге "Ведение бизнеса 2019" (Doing Business) Кыргызская Республика, по сравнению с отчетом "Ведение бизнеса 2018", улучшила свои показатели на 7 позиций, заняв 70 место среди 190 стран, сообщает пресс-служба правительства.

Ежегодный рейтинг, который готовит одно из подразделений Всемирного банка, отражает состояние среды для ведения бизнеса в разных странах и является одним из ориентиров для улучшения результатов, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата.

Вместе с тем по итогам Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2018 год, позиция Кыргызской Республики в данном индексе улучшилась на 5 позиций (97 место) по сравнению с прошлым годом, количество стран, участвующих в исследовании в отчетном периоде, составило 140 (в 2017 году – 137 стран).

Кроме этого, в целях оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты, устранения необоснованного и излишнего вмешательства государственных контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, а также в рамках мер по формированию благоприятной инвестиционной среды, с 1 января 2019 года введен 2-летний мораторий на проверки субъектов предпринимательства.

Действие данного моратория не распространяется на проверки, осуществляемые:

- в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства;

- по заявлениям субъектов предпринимательства;

- по запросам государственных органов других стран;

- по заявлениям физических и юридических лиц по фактам, представляющим угрозу жизни и здоровью населения и окружающей среде.