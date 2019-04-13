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На границе с Казахстаном задержали 20 тонн контрабандного бензина

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- Екатерина Улитина
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка автодорожный" управления ГПС КР по Таласской области пресекли попытку незаконного провоза через границу более 20 тонн ГСМ. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

-Так, 12 апреля 2019 г., на КПП "Чон-Капка- автодорожный" со стороны Казахстана прибыл автомобиль "Man". При досмотре транспортного средства вместо указанного в сопроводительных документах "Бензанола" был обнаружен предположительно "Бензин" объемом более 20 тонн, - говорится в сообщении Пограничной службы.

За попытку провоза груза по недостоверным документам задержан гражданин Кыргызской Республики А.Ж., 1984 г.р. Водителя и его груз передали сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/377829
Теги:
граница, ГСМ, Казахстан, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан, бензин, Погранслужба
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