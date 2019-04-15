День невозврата. Бабанова спугнули СДПК и собственные митинги?

Политический труп, суицидник, балапан. Как только не называли Омурбека Бабанова, который обещал, обещал, да так и не вернулся в Бишкек. А ведь здесь готовилась такая встреча! Только в Бишкеке партия "Республика" обещала собрать 10 тысяч человек, такие же мероприятия должны были пройти еще в трех городах. Готовились и спецслужбы – на Омурбека Бабанова в ГКНБ уже полтора года пылятся два уголовных дела. Первое о публичных призывах к насильственной смене власти (его спецслужбы приостановили). Второе - за разжигание межнациональной вражды. Одним словом, субботнее шоу обещало быть красочным, и вдруг все отменили!

- Политика не терпит бабалапанов, - так депутат СДПК Дастан Бекешев отреагировал на решение Омурбека Бабанова не садиться в самолет "Москва-Бишкек" .

Чуть позже он объяснил свою резкость, записав подробный видеокомментарий.

- По-человечески я его понимаю. Большинство приняло бы такое решение, может быть, и я тоже. Никому не хочется просто так сидеть. Но как политик раз дал публичное обещание… либо его вообще не надо было давать, но раз дал, все-таки надо было приехать, и он бы сейчас стал фигурой номер один. Да, возможно, на него давили, и мы видели, что происходило с банком и с его ТВ (на допрос вызвали племянника Бабанова Жаныбека Мырзабаева, который связан с банком АКБ "Кыргызстан" и ТРК "НТС" - VB.KG), но после возвращения люди бы очень сильно его уважали и поддерживали. Я так написал не для того, чтобы его обидеть. В 2017 году, когда были выборы, он сильно обиделся на эти слова. Сегодняшним поступком он как будто подтвердил, что он такой, хотя я не думаю, что он такой. Я бы хотел, чтобы политики всегда сдерживали свои обещания и уважали своих избирателей, - несколько путано заявил Бекешев.

В свою очередь политолог Игорь Шестаков в интервью VB.KG заявил, что приезду Омурбека Бабанова отчасти помешали митинги, которые готовили его же сторонники. Политолог считает, что команда политика и он сам допустили ошибку, ознаменовав возвращение сбором сторонников на площадях. Отметим, что причина, по которой Бабанов отменил возвращение – некие третьи силы, которые якобы готовили провокации, и которые он благородно предотвратил, оставшись за границей.

- Единственное что для меня непонятно – инициатива по проведению митингов. Я думаю, что Бабанов сам был в числе инициаторов, но не учел политические реалии Кыргызстана. Почти сразу он стал получать виртуальную поддержку со стороны СДПК и вскоре понял, что его пытаются втянуть в чужую политическую игру, - уверен Игорь Шестаков.

И действительно, в последние дни социал-демократы всеми силами пытались засветиться на волне медиашума вокруг новости о возвращении Омурбека Бабанова.

Партия слала пресс-релизы с завидной регулярностью. То радовались возвращению политика, то выражали свое недовольство действиям властей, которые якобы его каким-то образом притесняют (кстати, власти хотя и перенесли место проведения митинга в другую часть города, но запрещать не стали). При этом социал-демократы упорно игнорировали факт, что именно их лидер как никто другой преуспел в притеснении Бабанова. Алмазбек Атамбаев, будучи президентом КР, затеял и возглавил кампанию против политика в 2017 году. При его управлении страной появились уголовные дела на Бабанова. И их возбудили после заявления члена СДПК, который буквально пару дней назад взял, да и передумал и забрал свое заявление из правоохранительных органов.

Такой шумный восторг со стороны СДПК, кажется, стал неожиданностью и для самого Омурбека Бабанова. По крайней мере, он и его партия "Республика" все это время игнорировали их реверансы.

- Для Бабанова проблемой стали вовсе не уголовные дела, которые расследуют в ГКНБ. Его неприезд для меня логичен, но по другой причине. Если бы он вернулся сейчас, он стал бы заложником противостояния президента и экс-президента. Для СДПК возвращение Бабанова – важный политический момент в их игре. С одной стороны, они заинтересованы перетянуть на свою сторону как можно больше политиков. С другой стороны, есть и другие игроки, которым выгодно вытеснить перед выборами с политической арены сильного противника (на прошлых выборах в ЖК партия Бабанова "Республика-Ата-Журт" заняла второе место – VB.KG), - поделился мнением Игорь Шестаков.

Самое ироничное во всей истории с возвращением-невозвращением, что на этой неделе самым достоверным ньюсмейкером стали не политики и не эксперты, а экстрасенс, которая не верила в скорое возвращение Омурбека Бабанова. Света Тойгонбаева уверено заявила, что в этом году кыргызстанцы могут его не ждать. Но политик даже теперь продолжает настаивать, что вернется в Кыргызстан. Скоро. Осталось только решить, кому теперь не верить сильнее: экстрасенсу или Омурбеку Бабанову?