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"Они его убивают!". У Суталинова открылось кровотечение

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- Бакыт Стамов
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"Суд по Суталинову вновь отложен до 7 мая. Теперь из-за неявки представителя ГСИН. Суталинов в тяжелом состоянии, открылось кровотечение... они его убивают". Об этом на своей странице написала экс-депутат Чолпон Джакупова.

Отреагировать на слова Джакуповой по поводу состояния экс-главы ГКНБ Мурата Суталинова выразил желание Омбудсмен КР Токон Мамытов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- В ближайшее время мы его обязательно навестим и сделаем соответствующее заявление, - сказал он.

Между тем, тяжелое состояние Суталинова пока не подтвердили в ГСИН, посоветовав обратиться в Центр онкологии.

- Он в этом лечебном заведении проходит лечение, и ему еще 15 дней необходимо будет там находиться. По поводу его состояния нужно будет узнать в самом Центре онкологии, - сказали VB.KG в ГСИН.

Напомним, Мурат Суталинов в 2010 году возглавлял ГКНБ КР. После апрельских событий он был осужден на 20 лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/377853
Теги:
ГСИН, Национальный центр онкологии, Мурат Суталинов, Токон Мамытов, омбудсмен, суд, Кыргызстан
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