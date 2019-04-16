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Для получения балага суйунчу банковский счет открывать не обязательно

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- ВБ
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Граждане, подавшие заявление на "балага суйунчу", уже на следующий день получают СМС-оповещение о зачисленных денежных средств. которые могут получить, не открывая банковские счета, сообщает Министерство труда и социального развития.

В Свердловском районе города Бишкек, Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области реализуется упрощенный механизм предоставления "балага суйунчу" посредством электронной межведомственной передачи заявлений из информационной системы ГРС централизовано в информационную систему Министерства. Теперь в этих пилотных районах, чтобы получить "балага суйунчу", открытие специального банковского счета от заявителя не требуется, так как денежные средства поступают на транзитные счета. При этом заявители смогут обналичить деньги в любом филиале выбранного ими банка.

"Чтобы проверить оперативность зачисления денежных средств на банковские счета мы выборочно связались с несколькими заявителями по телефону. Все подтвердили, что банк уведомил СМС-сообщением о том, что деньги перечислены, и они смогут обналичить в любое удобное для них время", - рассказал министр Улукбек Кочкоров.

По его словам в ближайшее время упрощенный механизм будет распространен по всей республике. Граждане, подавшие заявления на "балага суйунчу", в течение 2-х дней смогут получать денежные средства в размере 4 тысяча сом.


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URL: https://www.vb.kg/377884
Теги:
банковский сектор, новорожденный, Кыргызстан, балага суйунчу, Минтруда, Министерство социального развития
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