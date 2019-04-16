На бывшей территории Аграрного университета будет детский сад?

Пресс-служба мэрии г.Бишкек на основании собранной МП "Бишкекглавархитектура" информации озвучило информацию по вопросу подготовленного на предоставление земельного участка под строительство детского сада по ул. Медерова – ул. Тыныстанова, и используемого в настоящее время Кыргызским национальным аграрным университетом им. К. И. Скрябина.

В ходе изучения архивных материалов было установлено, что решением исполнительного комитета Фрунзенского городского Совета народных депутатов Киргизской ССР №113 от 14.02.1963г., сельскохозяйственному институту имени К. И. Скрябина предоставлен земельный участок по ул. Медерова под комплекс зданий института, а именно под учебно–лабораторный корпус и общежитие.

Также, были предоставлены участки под жилые дома, автостоянки и памятник К. И. Скрябину. После чего "Бишкекглавархитектурой" выдан акт на право пользования земельным участком. В последующем институт преобразован в Кыргызский аграрный университет им. К. И. Скрябина.

Позднее по ходатайству Кыргызского аграрного университета им. К. И. Скрябина Бишкекским городским управлением по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество подготовлено заключение от 14.10.2005г. на предоставление земельного участка в бессрочное пользование под существующий комплекс университета по ул. Медерова 161, 163. Учитывая данное заключение, руководствуясь статьями 16, 25, 44 п.3 и 78 Земельного Кодекса Кыргызской Республики постановлением мэрии г. Бишкек №952 от 30.12.2006 г. Кыргызскому аграрному университету им. К. И. Скрябина предоставлен земельный участок общей площадью 14,81 га под существующий комплекс университета по ул. Медерова 161-163, в том числе:

- в бессрочное пользование площадью 13,81 га;

- во временное пользование, сроком на 5 лет площадью 0,96 га;

- во временное совместное пользование, сроком на 5 лет площадью 0,04 га.

Изучив схему установлено, что часть коллекционного питомника находится за пределами границ университета и является муниципальной землей.

В 2015 году по ходатайству УМС мэрии г. Бишкек предприятием на рассматриваемый участок подготовлено Градостроительное заключение №ТА11/283з от 23.03.2015 г. по объекту: "Строительство детского сада по ул. Медерова – ул. Тыныстанова" и направлено на рассмотрение Комиссии в установленном порядке. При этом имеется заключение Госрегистра №13- 12.03.2015г. об отсутствии обременений и ограничений на данный участок. Позже, на основании решения комиссии от 28.09.2017г., протокол договором аренды от 9.11.2017г., данный земельный участок площадью 0,2574 га предоставлен ОсОО "Байсуу строй" во временное пользование, на условиях аренды, сроком до 3 октября 2022 года под проектирование и строительство детского сада по ул. Медерова – ул. Тыныстанова.

От редакции отметим - выяснить, кому принадлежит на сегодняшний день ОсОО "Байсуу строй" не представляется возможным. База юридических лиц Минюста "накрылась" - технические причины, которые обещают устранить в скором времени.