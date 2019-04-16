Жээнбеков предложил создать кыргызско-германские фитосанитарные лаборатории

"Сегодня кыргызские сельхозпроизводители вынуждены получать в других странах дорогостоящие сертификаты о качестве продукции для выхода на европейские и мировые рынки. Приглашаю создать совместные фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Кыргызстане", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 15 апреля, выступая на кыргызско-германском бизнес-форуме "Кыргызстан и Бавария: инвестиционные возможности" в г. Мюнхен, Германия.

Как подчеркнул президент, сейчас Кыргызстан является единственной страной в Центральной Азии, получившей статус ВСП+.

"Мы за это благодарны европейской стороне. Однако для использования в полной мере данного инструмента, нам необходима дальнейшая поддержка. Кыргызстан нуждается в промышленности нового типа - высокотехнологичной, компактной и экологически чистой. Мы готовы объединить наши усилия по созданию и использованию новых технологий и инноваций в сфере зеленой экономики, энергосбережения, возобновляемых источников энергии, биоинженерии и нанотехнологий", - отметил Президент.

Подчеркнув, что для Кыргызстана актуально привлечение немецких инвестиций, создание благоприятных условий для деловых кругов, особенно для малого и среднего бизнеса, Глава государства отметил необходимость открытия представительства германской экономики в Кыргызстане, создание делового совета по стратегическому сотрудничеству.