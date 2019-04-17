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Кто решил подставить Индиру Джолдубаеву?

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- Мария Озмитель
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Сегодня на анонимной площадке "Телеграф" появилась якобы перепечатка интервью экс-генпрокурора КР Индиры Джолдубаевой, в котором приводятся, опять же якобы ее слова о том, что "Атамбаев уничтожил все доказательства, связанные с аварией в Дача-Су".

Инициаторы этого информационного вброса естественно распространили его максимально возможно, что привлекло внимание общественности. Некоторые СМИ и политики, решив не утруждать себя проверкой источника (а, может быть, изначально готовые для "легализации" этой информации - авт.) поспешили ретранслировать это псевдозаявление. Среди таких - Эмилбек Каптагаев, Гульнара Джурабаева и Асия Сасыкбаева.

В адрес экс-генерального прокурора КР Индиры Джолдубаевой и раньше были информационные нападки, но все она игнорировала. Сейчас же, судя по всему, смолчать просто не смогла.

Через близких людей Индира Ырысбаевна распространила на этот раз настоящее заявление, что она не давала никаких интервью никаким изданиям и ни по каким вопросам.

Скорее всего этот информационный выпад, кстати, не слишком качественный, сделан не столько против Джолдубаевой, сколько против экс-президента Атамбаева. Будет ли кто-то из них обращаться к следственным органам чтобы выяснить, кто организовал этот вброс, пока не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/377914
Теги:
авиакатастрофа, социальные сети, Индира Джолдубаева, Кыргызстан, экс-президент, Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура
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Комментарии
Анна
17.04.2019, 16:25

В прошлый раз Атамбаев так же кинул женщину которая ему доверила. Атамбаев все делает только на свою пользу он и решил подставить Индиру!

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