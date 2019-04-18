Атамбаева больше нет в СДПК. Это официально!

В адрес Министерства юстиции КР не поступали документы на перерегистрацию политической партии СДПК. Об этом редакции VB.KG заявили в самом госоргане.

По данным ведомства, в адрес Министерства юстиции КР поступило всего лишь уведомление о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии СДПК за подписью Сагынбека Абдрахманова.

- К данному уведомлению были приложены выписка из протокола 18 съезда партии и копия паспорта нового руководителя Абдрахманова. Так, согласно статье 18 закона КР "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов" юридическое лицо либо филиал обязаны в течение 30 календарных дней с момента принятия решения уведомить регистрирующий орган об изменениях состава руководящего органа и местонахождения юридического лица. То есть уведомление, направленное в Министерство юстиции о смене руководителя юридического лица, является обязанностью юридического лица, а для нас данное сообщение носит уведомительный характер. В таких случаях регистрирующий орган, получив уведомление, в течение 7 рабочих дней вносит необходимые сведения в государственный реестр юридических лиц и извещает об этом соответствующие госорганы. Уведомительный характер предполагает, что юридическая ответственность за правильность и достоверность сведений в представленных документах, несет сам заявитель, - пояснили в ведомстве.

Уточним, в базе партий Министерства юстиции КР руководителем значится уже Сагынбек Абдрахманов. Об Атамбаеве - ни слова. И это при том, что буквально несколько дней назад СДПК под председательством экс-президента Алмазбека Атамбаева сообщала, что документы на перерегистрацию сданы в Минюст.

Отметим, как ранее сообщил VB.KG Сагынбек Абдрахманов, теперь он, по данным Минюста, является официальным лидером СДПК.