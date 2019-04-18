Погода
$ 69.62 - 69.74
€ 78.54 - 79.10

Атамбаева больше нет в СДПК. Это официально!

1272  8
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В адрес Министерства юстиции КР не поступали документы на перерегистрацию политической партии СДПК. Об этом редакции VB.KG заявили в самом госоргане.

По данным ведомства, в адрес Министерства юстиции КР поступило всего лишь уведомление о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии СДПК за подписью Сагынбека Абдрахманова.

- К данному уведомлению были приложены выписка из протокола 18 съезда партии и копия паспорта нового руководителя Абдрахманова. Так, согласно статье 18 закона КР "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов" юридическое лицо либо филиал обязаны в течение 30 календарных дней с момента принятия решения уведомить регистрирующий орган об изменениях состава руководящего органа и местонахождения юридического лица. То есть уведомление, направленное в Министерство юстиции о смене руководителя юридического лица, является обязанностью юридического лица, а для нас данное сообщение носит уведомительный характер. В таких случаях регистрирующий орган, получив уведомление, в течение 7 рабочих дней вносит необходимые сведения в государственный реестр юридических лиц и извещает об этом соответствующие госорганы. Уведомительный характер предполагает, что юридическая ответственность за правильность и достоверность сведений в представленных документах, несет сам заявитель, - пояснили в ведомстве.

Уточним, в базе партий Министерства юстиции КР руководителем значится уже Сагынбек Абдрахманов. Об Атамбаеве - ни слова. И это при том, что буквально несколько дней назад СДПК под председательством экс-президента Алмазбека Атамбаева сообщала, что документы на перерегистрацию сданы в Минюст.

Отметим, как ранее сообщил VB.KG Сагынбек Абдрахманов, теперь он, по данным Минюста, является официальным лидером СДПК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377927
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Министерство юстиции, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Димон
18.04.2019, 12:03

Аша просто иди бухай , не парь людям мозги.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
КПСС
18.04.2019, 12:04

Какой шустрый абдрахманов, вот так легко партию присвоил или украл как говаривается. Я понимаю если бы он отдельно члена партии украл, а тут целую партию со всем его содержимым, уму не постижимо, а в конце как обычно делают рейдеры продаст эту собственность и ноги сделает за бугор, а потом ищи свищи этого Базилио и его подельников. Ну прям настоящий О. Бендер этот Сагын А. в Кыргызском варианте. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Айдар Алиев
18.04.2019, 12:07

Атамбаев ушел это хорошая новость, СДПК-очистилась от алкоголиков, воров и казнокрадов. У нового состава партии думаю есть будущее для того, чтобы помочь в развитии демократичного государство.

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Мира
18.04.2019, 12:09

Вот это дааа! Абрдрахманов молдочик!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Раяна
18.04.2019, 12:25

Вот что поражает, Атамбаев в Мекку съездил и всё равно ворует после этого , настолько циничный и беспринципный человек.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
32
18.04.2019, 12:42

Да, АША уйдет в монастырь.

0
Цитировать
Жалоба модератору
John
18.04.2019, 12:47

Айдар Алиев

Атамбаев ушел это хорошая новость, СДПК-очистилась от алкоголиков, воров и казнокрадов. У нового состава партии думаю есть будущее для того, чтобы помочь в развитии демократичного государство.

.

С точностью наоборот. Приличных людей там больше не будет. Под знамёнами предателя соберётся весь сброд. Стая шакалов!! Кто-то же подсказал АША, как вычислить всю шваль.

0
Цитировать
Жалоба модератору
ддт
18.04.2019, 13:10

Мне одно непонятно, как посторонний человек может прийти в минюст и предоставить уведомление об изменениях, ведь на уведомлении ставится печать, которая находится у Атамбаева? Однозначно что это незаконно и надо привлечь чиновников минюста к ответственности

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  