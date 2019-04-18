Алина Шаикова призвала к провокациям?

Пожалуй, это единственное антикоррупционное расследование, которое вызвало такой ажиотаж среди "экспертов", руководителей и членов НПО и "гражданских активистов".

Напомним, вчера директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС КР Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС КР Русланбек Сарыбаев решением Первомайского суда были заключены под стражу в СИЗО ГКНБ до 15 июня.

Кстати, у здания суда был замечен экс-глава ГРС Дастан Догоев и заместитель директора ГП "Центр Электронного Взаимодействия" при Госкомитете информационных технологий и связи Буржуев Азамат. Первый, напомним, является советником президента, а второй в конце января этого года был назначен советником первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Оба ожидали решения суда. Надо полагать, оно их не удовлетворило...

А сегодня глава ГРС Алина Шаикова сделала сначала "закрытый" - для друзей, а потом и публичный - для всех желающих пост в Facebook, где, по сути, призвала госслужащих "забить на качество поставляемых услуг". Госслужащая процитировала пост экономиста Азамата Акенеева из Twitter:

"Всем айыл окмоту. Всем госорганам. Госкомпаниям. ОРП. Тоже добрый совет. Забейте на качество. Забейте на квалификацию поставщика. Берите самое дешевое. Пусть все nahui развалится, зато хоть на свободе будете". Стилистика, орфография и пунктуация сохранены.

В свою очередь Алина Кавылбековна написала от себя:

"Всем, кто хоть как то связан с госаппаратом, рекомендую распечатать и повесить на стене, или поместить в красивую рамку и поставить перед собой ! Этот совет Азамата Акенеева спасёт многих из вас в наступивших реалиях!".

Акенеев "отличился" еще одним призывом.

"На месте коллектива я бы заболел на пару месяцев, на которые посадили их шефа. Весна сейчас, ветра, аллергия. А с годом цифровизации вполне успешно справятся чекисты и прокуроры". "Поддерживаю", - ответил Байсалов.

Кстати, среди защитников обвиненных в коррупции "айтишников" - активистка Рита Карасартова. Она, к слову, вышла на одиночный митинг в их защиту. А буквально несколько часов назад появилась информация, что вчера Карасартова была в "Форуме" на двухчасовой беседе с Атамбаевым. С чем была связана эта беседа, к сожалению, не сообщается. Однако ближайший соратник экс-президента Сапар Исаков был тесно связан со всеми фигурантами нынешнего коррупционного дела.

Продолжаем и дальше наблюдать за этим громким делом, которое может переплюнуть все другие резонансные коррупционные дела, находящиеся в разработке следственных органов.