Член политсовета СДПК Турдукулов пригрозил властям митингами

Экс-президент Алмазбек Атамбаев с другими членами партии написали заявление генпрокурору Откурбеку Джамшитову, чтобы нарушения, допущенные Минюстом при перерегистрации СДПК, были рассмотрены главным надзорным органом. Об этом сегодня на пресс-конференции сторонников Атамбаева заявил член политсовета партии Нурбек Касымбеков.

По его словам, изменение в реестре политических партий имени руководителя СДПК нарушило права партийцев.

"Министерство юстиции внесло незаконные изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Здесь просматриваются признаки уголовно наказуемых деяний, подпадающих, под статью 320 (злоупотребление должностным положением) и статью 329 (служебный подлог) УК КР. Если будут рейдерски захватывать партии с 25-летной историей, то что будет с нашими правами?" – спросил он.

Другой член политсовета Адиль Турдукулов подчеркнул, что нельзя таким способом проводить неправомерные действия в отношении СДПК.

- Если так неправомерно будут действовать, то у нас есть другие способы воздействия, закрепленные Конституцией. Например, митинг, который планируется провести в июне этого года, - напомнил Турдукулов.

Также он назвал Сагынбека Абдрахманова использованным ресурсом, который в дальнейшем уже не понадобится авторам этого проекта.

"Пускай он не рассчитывает участвовать в жизни этой партии. Его просто использовали, и теперь он уже будет не нужен. Если этот проект действительно был бы по-настоящему реализован, то к этому проекту присоединились бы Иса Омрукулов и другие отщепенцы партии. Скорее всего его сольют. Сагынбек Абдрахманов во времена Атамбаева был губернатором Чуйской области и зампредседателя Кыргызалтына. Абсолютно никчемный памятник поставил Суймонкулу Чокморову. Возможно за все действия тогда он посредством этого проекта хочет уйти от отвественности, - предположил Турдукулов.

В свою очередь официальный представитель СДПК и член политсовета Кундуз Жолдубаева добавила, что просто так они партию не отдадут.

- Мы будем бороться до конца и обязательно пойдем на выборы 2020 года под эмблемой СДПК, - отметила она.

Напомним, возмущение сторонников Атамбаева вызвал тот факт, что в базе партий Министерства юстиции КР руководителем СДПК значится уже Сагынбек Абдрахманов.