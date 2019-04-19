О результатах тендера по E-паспортам ГРС и Garsu договорились давно?

Пресс-служба ГКНБ КР распространила сообщение по поводу "дела ГРС". В нем сообщается, что проводится досудебное производство по ст.319 ч.1 УК Кыргызской Республики (Коррупция) по факту нарушения требований законодательства со стороны конкурсной комиссии Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики (ГРС) при проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения. По результатам расследования уголовного дела, 17 апреля 2019 года статс-секретарь ГРС Б.Д., заместитель Председателя ГРС С.Р. и директор ГП "Инфоком" при ГРС А.Т. были уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 (коррупция) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Решением Первомайского районного суда г.Бишкек в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 июня 2019 года.

В ходе проведенной проверки были установлены признаки коррупционных проявлений при организации и проведении вышеуказанного тендера, а также риски заключения заведомо невыгодного контракта с иностранной компанией, находящейся, по данным интернет-источников, под следствием в Европе за причастность к коррупционным схемам.

При этом у данной компании не было опыта изготовления требуемого тендерной документацией количества персонифицированных паспортов с поликарбонатной страницей персональных данных.

Вместе с тем, несмотря на явную экономическую выгоду для государства коммерческих предложений других компаний (на 253 млн. 377 тысяч 750 сом меньше цены предложенной аффиллированной компанией) со стороны тендерной комиссии не были предприняты меры по объективному рассмотрению вопроса о возможности дальнейшего их участия в конкурсе, с учетом незначительных несоответствий, которые не влияли по существу конкурсной заявки.

Однако конкурсная комиссия, в целях создания барьеров для "неугодных" конкурсантов, ввела обязательное предоставление комиссии копии ранее реализованных договоров претендентов с заказчиками, что в международной практике неприемлемо и считается абсолютно конфиденциальной информацией. Таким образом, в процессе объявления конкурса отказались подавать заявки несколько авторитетных компаний с мировым именем.

Следует отметить, что выполнение аналогичных условий конфиденциальности и обязательства не раскрывать условия договоров с Кыргызской Республикой, требовала сама комиссия ГРС у претендентов.

Не согласившись с решением тендерной комиссии, другие участники обратились в адрес независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов, в деятельность которой вмешались должностные лица ГРС и отдельные сотрудники Департамента государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

На что Департамент государственных закупок при МФ КР дал официальное заключение, согласно которому в процедурах проведенного тендера имели место многочисленные нарушения, которые привели к необоснованности отклонения конкурсных заявок участников, а также не соблюдены принципы экономичности государственных закупок, являющихся одним из основных требований законодательства Кыргызской Республики.

Вместе с этим, установлены устойчивые связи действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компанией, за счет которой представители ГРС неоднократно обеспечивались зарубежными поездками.

Так, еще весной 2016 года А.Т намеренно познакомился с представителем иностранной компании, с которым обсуждались отдельные технические вопросы касающиеся реализации проектов данной компании в Кыргызской Республике.

В мае 2016 года состоялась вторая встреча А.Т. с указанным представителем в Лондоне, куда А.Т. приехал с официальным визитом на конференцию по системам защиты персональных данных. В результате личных встреч А.Т. с представителем иностранной компании между ними были установлены доверительные отношения по вопросам, связанным с предстоящим тендером по внедрению в Кыргызской Республике биометрических паспортов нового поколения, возложенных на ГРС при ПКР.

Далее в июне 2016 года в ходе одной из встреч А.Т. с представителем иностранной компании организованной последним в г.Алматы в ресторане "Мюнхен", где шла речь о возможном вознаграждении должностных лиц ГРС.

Следует отметить, что первоначально А.Т. на допросах отрицал какие-либо связи с представителями компании-победителя.

В конце февраля 2019 года должностные лица ГРС намеревались заключить контракт с победителем тендера на поставку электронных паспортов нового поколения. Однако возбуждение уголовное дело правоохранительными органами КР разрушила планы сторон по заключению контракта.

Таким образом, стоимость паспорта нового поколения обошлась бы гражданам Кыргызской Республики в 585 сомов, что на 165 сомов дороже, чем предложенная цена отклоненного участника конкурса. Кроме этого, в случае обращения конкурсантов в Международный арбитраж после заключения контракта, возможно повлекло бы значительные финансовые издержки для государства.

Должностные лица ГРС и ГП "Инфоком" мотивировали срочность рассмотрения жалоб участников конкурса недопущением "паспортного кризиса", вызванного окончанием договорных отношений с действующим поставщиком бланков несмотря на то, что в ГРС имеются достаточное количество бланков паспортов.

Согласно требованиям ст.319 УК КР, коррупция - умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства. Преступление считается оконченным с момента предоставления преимуществ.

Таким образом, своевременное вмешательство правоохранительных органов предотвратило нанесение ущерба интересам населения и заключение заведомо невыгодного для государства контакта на поставку бланков электронных паспортов нового поколения, говорится в сообщении ГНКБ КР.

Напомним, 26 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Коррупция" по факту нарушений при проведении тендера. Ущерб бюджету оценен в 253 млн 377 тысяч сомов. По делу задержаны директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС КР Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев.