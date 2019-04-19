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Члены парламента решили окончательно развалить горнодобывающую отрасль?

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- Бакыт Стамов
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Почетный геолог КР Бектур Байтаков и заслуженный геолог СССР Вячеслав Никитин, которые имеют более, чем 30-летний стаж работы в горнорудной промышленности просят депутатов Жогорку Кенеша пересмотреть законопроект, касающийся условий при получении лицензии для горнодобывающих компаний. Об этом редакции VB.KG заявили они сами.

Поясним, в Жогорку Кенеше 11 апреля этого года в первом чтении приняли поправки в закон "О недрах", одно из изменений которых касается условий для продления лицензии горнодобывающим компаниям. Так, она будет продлеваться при условии: а) подача заявления до окончания срока действия лицензии; б) получения лицензионного соглашения на проведение добычных работ в соответствии с техническим проектом; в) выполнения не менее 50 процентов объема добычи, установленного лицензионным соглашением на проведение работ за весь период его действия.

По словам горных инженеров, если эти поправки в этом виде будут приняты, то они отпугнут инвесторов.

- Безусловно эти поправки нужны, но если это касается простаивающих компаний, которые удерживают лицензию исключительно для спекулятивных целей. То есть создается возможность законодательно определить, кто работает добросовестно, а, значит платит налоги и предоставляет рабочие места, а кто ничего не делает. Но в том то и дело, что тогда могут пострадать эти самые добросовестные компании. Так как порог в 50 процентов неоправданно завышен. Горнодобывающее предприятие - это практически всегда комплекс дорогостоящих зданий и сооружений, возводимых в отдаленных районах за счет частных инверторов. Не продлить лицензию на добычу, значит лишить инвестора возможности работать, получать прибыль и платить налоги государству. А самое главное, государство лишает его возможности вернуть свои инвестиции. Это отпугнет инверторов! Никто не будет вкладывать деньги в горную отрасль на таких условиях. Без инвестиций горная отрасль погибнет! Возможно было бы лучше снизить порог до пяти процентов, так как в этом случае государство будет ясно видеть, кто не добывает ничего и взял лицензию для дальнейших спекуляций, - поделились своим мнением инженеры.

Также Никитин и Байтаков напомнили про рынок, где цены на полезные ископаемые постоянно колеблются.

- Каждое месторождение уникально по своему химическому составу, горнотехническим условиям, географическому местоположению, а в зависимости от вида полезного ископаемого и по рынку сбыта. Добавим сюда уникальную технологию переработки руды, разрабатываемую индивидуально для каждого месторождения. А еще есть понятие, как бортовое содержание ценного компонента, которое определяет экономические параметры конкретно взятого месторождения, которое напрямую влияет на себестоимость продукции. Поэтому она, эта себестоимость, на разных месторождениях даже одного и того же полезного ископаемого разная и постоянно колеблется. И сравнивать разные месторождения между собой практически невозможно, да и не нужно. То есть, простыми словами, на тот же алюминий или какой-либо другой металл сегодня есть спрос, а завтра он уже меньше. Поэтому нет надобности ставить такой высокий порог добычи, - отметили они.

Только при принятии 5-ти процентного порога инвесторы, которые вложили средства в отрасль, платят налоги и создают рабочие места, будут чувствовать себя защищенными.

- Горное дело на первый взгляд кажется примитивным выкапыванием и продажей народного достояния. Однако во всех странах горное дело являлось и продолжает оставаться локомотивом экономики, вокруг которого развивается промышленность, сельское хозяйство, осваиваются новые территории и строятся дороги и населенные пункты. Необходимо создать самые благоприятные условия для развития горнодобывающего сектора. Поднимаемый сегодня депутатами вопрос напрямую влияет на инвестиционную привлекательность не только в горнодобывающие предприятия, но и во всю экономику Республики, - заключили горные специалисты.


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URL: https://www.vb.kg/377962
Теги:
горнодобывающий сектор, законопроект, инвестиции, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш
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