Бывший глава ГТС Адамкул Жунусов уже на свободе?

Бывший глава Таможенной службы Адамкул Жунусов, которого следствие подозревает в коррупции и которого не так давно экстрадировали в Кыргызстан из Азербайджана, находится уже дома. Об это сообщает издание "Фабула пресс".

Отметим при этом, что 5 апреля этого года дело было передано в суд. До этого во время следствия Жунусова заключали под стражу до 4 февраля. Позже арест ему продлили до 4 апреля, и о дальнейшем продлении меры пресечения информации нет.

Источник в правоохранительных органах сообщил VB.KG, что уголовное дело Адамкула Жунусова рассматривается судьей Октябрьского райсуда Бишкека Болотом Абдылдаевым. Сам судебный процесс в связи ухудшением здоровья Жунусова был перенесен на 24 апреля текущего года. Где именно находится Жунусов сейчас, неизвестно.

Пресс-служба Верховного суда, куда редакция VB.KG обратилась за информацией, пока недоступна для комментариев.

Напомним, бывший глава Таможенной службы Адамкул Жунусов подозревается в коррупции. В августе 2018 года он был объявлен в розыск и заочно судом Первомайского райсуда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2018 года в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в городе Баку Республики Азербайджан прибывшим рейсом Нью-Йорк – Баку он был задержан и доставлен в сопровождении сотрудников ГСБЭП в Кыргызстан.

Следствием было установлено, что Адамкул Жунусов в период с 2013 по 2016 год, занимая должность председателя ГТС, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции во вверенной ему таможенной службе, в нарушение норм законодательства КР организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО "А." и другими должностными лицами ГТС. В результате противоправных действий со стороны экс-председателя ГТС государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 166 миллионов сомов (166 971 821,25 сомов) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет КР.

В этой связи есть версия, что Жунусов проходит по уголовному делу, по которому были задержаны бывший начальник Центральной таможни Нурбек Айбашев и бывший заместитель главы ГТС Замирбек Ниязалиев.

Адамкул Жунусов возглавлял Государственную таможенную службу Кыргызстана с 2013 по 2016. год.