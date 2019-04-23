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Бывший глава ГТС Адамкул Жунусов уже на свободе?

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- Бакыт Стамов
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Бывший глава Таможенной службы Адамкул Жунусов, которого следствие подозревает в коррупции и которого не так давно экстрадировали в Кыргызстан из Азербайджана, находится уже дома. Об это сообщает издание "Фабула пресс".

Отметим при этом, что 5 апреля этого года дело было передано в суд. До этого во время следствия Жунусова заключали под стражу до 4 февраля. Позже арест ему продлили до 4 апреля, и о дальнейшем продлении меры пресечения информации нет.

Источник в правоохранительных органах сообщил VB.KG, что уголовное дело Адамкула Жунусова рассматривается судьей Октябрьского райсуда Бишкека Болотом Абдылдаевым. Сам судебный процесс в связи ухудшением здоровья Жунусова был перенесен на 24 апреля текущего года. Где именно находится Жунусов сейчас, неизвестно.

Пресс-служба Верховного суда, куда редакция VB.KG обратилась за информацией, пока недоступна для комментариев.

Напомним, бывший глава Таможенной службы Адамкул Жунусов подозревается в коррупции. В августе 2018 года он был объявлен в розыск и заочно судом Первомайского райсуда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2018 года в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в городе Баку Республики Азербайджан прибывшим рейсом Нью-Йорк – Баку он был задержан и доставлен в сопровождении сотрудников ГСБЭП в Кыргызстан.

Следствием было установлено, что Адамкул Жунусов в период с 2013 по 2016 год, занимая должность председателя ГТС, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции во вверенной ему таможенной службе, в нарушение норм законодательства КР организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО "А." и другими должностными лицами ГТС. В результате противоправных действий со стороны экс-председателя ГТС государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 166 миллионов сомов (166 971 821,25 сомов) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет КР.

В этой связи есть версия, что Жунусов проходит по уголовному делу, по которому были задержаны бывший начальник Центральной таможни Нурбек Айбашев и бывший заместитель главы ГТС Замирбек Ниязалиев.

Адамкул Жунусов возглавлял Государственную таможенную службу Кыргызстана с 2013 по 2016. год.


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URL: https://www.vb.kg/377976
Теги:
Верховный суд, коррупция, Первомайский район, суд, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, таможня, уголовное дело, ГТС, Адамкул Жунусов
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Комментарии
Жика
23.04.2019, 10:09

За решетку его те коррумпированные люди которые работали во время Атамбаева из лодки бегут. 

0
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ВУЗ
23.04.2019, 10:48

для кандидатов в чиновники надо ввести обязательный регулярный мед осмотр т.к. у всех проворовавщихся чиновников в итоге со здоровьем проблемы, такое ощущение, что все наворованное они на своем горбу таскали и здоровье надорвали.

+1
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