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Ответ экспертизы, была ли водитель машины, упавшей с моста, пьяной

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- Екатерина Улитина
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Сегодня ночью примерно в 3.30 утра автомобиль Хонда упал на проспект Манаса с моста по улице Льва Толстого. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД столицы.

- Водитель Р.А., управляя автомашиной Honda CRV, двигаясь по улице Льва Толстого в восточном направлении на пересечении с проспектом Манаса совершил наезд на препятствие. В результате этого автомобиль упал с моста, водителя увезла карета "Скорой помощи", - рассказали в УОБДД Бишкека.

По данным милиции, за рулем находилась женщина. Экспертиза не обнаружила в ее крови алкоголя. Одна из версий произошедшего, что водитель уснула за рулем.


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URL: https://www.vb.kg/377982
Теги:
алкоголь, дороги, ДТП, мост, экспертиза, Бишкек, Кыргызстан, судмедэкспертиза
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