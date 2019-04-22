Ответ экспертизы, была ли водитель машины, упавшей с моста, пьяной

Сегодня ночью примерно в 3.30 утра автомобиль Хонда упал на проспект Манаса с моста по улице Льва Толстого. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД столицы.

- Водитель Р.А., управляя автомашиной Honda CRV, двигаясь по улице Льва Толстого в восточном направлении на пересечении с проспектом Манаса совершил наезд на препятствие. В результате этого автомобиль упал с моста, водителя увезла карета "Скорой помощи", - рассказали в УОБДД Бишкека.

По данным милиции, за рулем находилась женщина. Экспертиза не обнаружила в ее крови алкоголя. Одна из версий произошедшего, что водитель уснула за рулем.