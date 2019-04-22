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Жээнбеков рассказал, как он относится к мнению гражданского сектора

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- ВБ
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"Я с большим уважением отношусь к мнению гражданского сектора, но призываю не делать поспешных выводов".

Такое мнение о ситуации вокруг тендера на закупку биометрических паспортов высказал Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 апреля, во время выступления на первом телекоммуникационном форуме, который проходит в городе Ош.

Глава государства подчеркнул, что цифровизация была и остается приоритетным направлением его президентской деятельности.

"Поэтому я обращаю тщательное внимание на все вопросы в этой сфере. Недавно только были задержаны ответственные сотрудники, связанные с тендером в сфере ГРС. Это вызвало резонанс в обществе. Я с большим уважением отношусь к мнению общественности. Это хорошее явление, когда гражданский сектор очень сильный, а граждане не равнодушны к государственным вопросам. Но вокруг тендеров очень много споров. Поэтому призываю не делать поспешных выводов. Все должно быть в рамках закона. Закон для всех одинаков. Если закон нарушен, кто бы то ни был, должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы должны строго соблюдать законы. Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в бытность его премьер-министром, также произошел скандал вокруг строительства дороги в Кара-Балте.

"Теперь и паспортный тендер вызвал резонанс, привлек внимание международной общественности. Поэтому необходимо улучшить законодательную базу и убрать коррупционные элементы, если таковые имеются. Сейчас парламент рассматривает законопроект о госзакупках, необходимо повысить открытость тендерных процедур и доверия к ним", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/377987
Теги:
ГКНБ, ГРС, СИЗО, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Алина Шаикова, правительство, президент, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Алмаз Мамбетов, Гарсу Пасаулис
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