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Сторонники Текебаева и Жапарова требуют ареста Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Митинг на Старой площади в поддержку лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева, экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова и экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова сегодня собрал немало людей.

Если вначале было несколько сторонников Садыра Жапарова, то позже к ним присоединились члены партии "Ата Мекен", в том числе и депутаты от этой фракции. Правда, были и народные избранники из других партий. К примеру, на мероприятии присутствовал депутат Исхак Масалиев.

Первым из депутатов выступил лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов, который в своем выступлении призвал закончить судебную реформу в Кыргызстане.

- Так не должно быть, чтобы людей, которые говорят правду, сажали в тюрьму. В этом и заключается демократия, когда граждане свободно высказывают свое мнение. Суды не должны быть подконтрольными, и мы требуем кардинально провести судебную реформу, - заявил он.

После него выступила депутат Наталья Никитенко, которая приветствовала собравшихся на кыргызском языке, чем вызвала бурные аплодисменты. Правда, уже дальше она ничего нового не сказала, заявив только, что дела политзаключенных должны быть пересмотрены, потому что все обвинения сфабрикованы и надуманы.

Прозвучали на митинге и требования привлечь к уголовной ответственности экс-президента Алмазбека Атамбаева, бывших глав Генпрокуратуры и ГКНБ Индиру Джолдубаеву и Абдиля Сегизбаева.

Так, по словам, председателя комитета по защите политзаключенных Сапарбека Аргымбаева, все эти лица должны быть за решеткой.

Отметим, в Верховном суде пересматривается дело Садыра Жапарова в связи со вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов КР.

Сегодня также ожидается пересмотр уголовного дела по новым обстоятельствам Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова.


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URL: https://www.vb.kg/378011
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Исхак Масалиев, Наталья Никитенко, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Ата Мекен, ГКНБ, СИЗО, митинг, Индира Джолдубаева, Бишкек, Кыргызстан
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