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Правительство: Россия больше стала инвестировать в Кыргызстан

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- Бакыт Стамов
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Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан за 2018 год составил 569,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба правительства.

По данным кабмина, 88 процентов из этой суммы были направлены на предприятия обрабатывающих производств, по добыче полезных ископаемых, геологоразведку, сферу финансового посредничества и страхования, а также информации и связи.

"При этом объем инвестиций, направленный в сферу информации и связи, увеличился в 2,5 раза, предприятия обрабатывающих производств – в 1,4 раза. Инвестиции в геологоразведку снизились в 1,9 раза, сферу финансового посредничества и страхования – в 1,5 раза, в предприятия по добыче полезных ископаемых – на 4,9 процентов.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (43,1 процента от общего объема поступивших инвестиций), Нидерланды (7,3 процента), Великобританию (4,9 процента), Турцию (3,6 процента) и Швейцарию (3,4 процента)", - сообщает правительство.

При этом за 2018 год ряд стран меньше стали инвестировать в Кыргызстан.

"Инвестиции снизились из Китая – на 19,0 процентов, Казахстана – на 37,2 процента, и напротив, увеличились из России – на 24,9 процента, Нидерландов – на 64,5 процента, Турции – на 19,9 процента, Швейцарии – в 3,5 раза.

Отток прямых иностранных инвестиций в 2018 году в сравнении с 2017 годом снизился на 27,7 % и составил 523,2 млн долл. США.

Снижение оттока инвестиций в 2018 году наблюдалось на предприятиях по добыче полезных ископаемых – на 44,0 процента, геологоразведки – на 41,4 процента, обрабатывающих производств – на 15,7 процента и сферы финансового посредничества и страхования – на 4,0 процента".

В 2018 году Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики реализовано 9 проектов на общую сумму 28,2 млн долларов.

"Среди реализованных проектов:

‐ строительство завода по производству гражданских взрывчатых веществ (10 млн долл. США)

‐ открытие гемодиализного центра "Fresenius Medical Care Kyrgyzstan" (10 млн долл. США)

‐ строительство завода по сборке стиральных машин под брендом "Artel" (1 млн долл. США)

‐ строительство зиплайна на горнолыжной базе "ЗИЛ" (1 млн долл. США)

‐ строительство завода по производству травертина (1,2 млн долл. США)

‐ проект "Нового центра гемодиализа" (1 млн долл. США)

‐ строительство завода по выпуску пластиковых окон и дверей под брендом "IMZO" (1 млн долл. США)

Отметим, по итогам 2017 года приток инвестиций составил 536 миллиона долларов. По итогам 2016 года этот показатель составил 654 миллиона.


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URL: https://www.vb.kg/378036
Теги:
бюджет, горнодобывающий сектор, инвестиции, Китай, правительство, Россия, Турция, Швейцария, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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