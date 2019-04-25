Масалиев упрекнул правительство в присвоении чужих заслуг

Депутат Исхак Масалиев предложил депутатам поставить неудовлетворительную оценку отчету правительства за 2018 год. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, в этом отчете он не нашел ответа на свои вопросы.

- С каждым годом внутренний долг растет, увеличиваясь на 100 миллионов сомов. В то же время вы сообщаете, что внешний долг сократился. Я жалею, что не спросил насчет инвестиций. Приток в 2018 году составлял 509 миллионов сомов, а отток – 520 миллионов сомов. Это очень плохой показатель, - сказал нардеп.

Также депутат указал членам правительства на неточности в отчете премьер-министра.

- По вашему отчету выходит, что 260 предприятий было открыто, но это не ваше достижение, а частных предпринимателей. Эту цифру можно было бы указать в каком-нибудь экономическом отчете, но никак не в отчете премьер-министра, - добавил Масалиев.

Напомним, сегодня парламент второй день обсуждает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.