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Жээнбеков опять встретился с Путиным

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 апреля, принял участие в церемонии открытия Второго Форума "Один пояс – один путь" в Пекине (Китай).

На церемонии открытия Форума выступили Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Российской Федерации Владимир Путин, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр Малайзии Махатхир Махамад, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и другие главы делегаций.

В работе Форума принимают участие делегации из 187 стран, из них 37 стран представлены главами государств и правительств.

Выступление Президента Сооронбая Жээнбекова ожидается завтра, 27 апреля, на первой сессии Форума "Один пояс - один путь".


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URL: https://www.vb.kg/378081
Теги:
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, Казахстан, Китай, президент, Россия, Си Цзиньпин, сотрудничество, Кыргызстан
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Комментарии
Жэк
26.04.2019, 11:54

Во Жээнбеков на правильной дорожке. Атоо один пояс самый масштабный проект которое организует Китай за 2020 год Китай выделит 1 триллион долларов на дорогу шелковый путь только вот пройдет ли этот шелковый путь через Кыргызстан вопрос. 

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