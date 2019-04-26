Жээнбеков опять встретился с Путиным

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 апреля, принял участие в церемонии открытия Второго Форума "Один пояс – один путь" в Пекине (Китай).
На церемонии открытия Форума выступили Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Российской Федерации Владимир Путин, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр Малайзии Махатхир Махамад, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и другие главы делегаций.
В работе Форума принимают участие делегации из 187 стран, из них 37 стран представлены главами государств и правительств.
Выступление Президента Сооронбая Жээнбекова ожидается завтра, 27 апреля, на первой сессии Форума "Один пояс - один путь".