Председатель КНР Си Цзиньпинь посетит Кыргызстан с госвизитом в июне 2019

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь посетит Кыргызстан с государственным визитом в июне 2019 года.

Об этом стало известно во время встречи Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Председателем КНР Си Цзиньпинем 28 апреля в г. Пекин.

"В прошлом году успешно состоялся Ваш первый государственный визит в КНР, тогда мы вместе объявили об установлении всестороннего стратегического партнёрства. Благодаря совместным усилиям, двусторонние отношения развиваются стабильно, чему я очень рад. Я принял ваше приглашение посетить Кыргызстан с госвизитом", - подчеркнул Си Цзиньпинь.

Напомним, Президент Сооронбай Жээнбеков с 25 по 28 апреля находился с рабочим визитом в КНР, в рамках которой принял участие в работе Форума "Один пояс - один путь" и открытии Международной садоводческой выставки вместе с главами других государств и правительств.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков провел ряд двухсторонних встреч с государственными деятелями, руководителями компаний и научных кругов.