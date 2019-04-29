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Милиционер пытался покончить жизнь самоубийством?

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- Оксана Гут
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Сотрудник отдела по обеспечению безопасности дорожного движения Каракола 27 апреля был госпитализирован в больницу с серьезным ранением руки, он потерял много крови. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Руководитель пресс-службы Сталбек Усубакунов опроверг информацию о попытке суицида, ранее опубликованную в СМИ. Это была бытовая травма, отметил он.

- Молодой сотрудник 1988 г.р. на выходных занимался домашними делами – стеклил окна. Кусок стекла сорвался и сильно порезал его правую руку. В больнице он был прооперирован, врачи несколько часов сшивали сухожилия. Травма серьезная, но милиционер уже чувствует себя лучше, - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/378110
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, операция, попытка суицида, ранение, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
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