Так для кого Россия ввела ограничения по денежным переводам?

Еще в начале апреля Центробанк России обнародовал новые рекомендации для банков-резидентов страны. Они подготовлены с учетом международной практики и направлены на создание более прозрачных и понятных условий для граждан. В частности, повышается уровень раскрытия информации для физических лиц при осуществлении ими денежных переводов без открытия счета. Одной из первых рекомендации исполнила система "Золотая корона – денежные переводы", которой в основном и пользуются отечественные мигранты, высылая заработанные в России деньги на родину.

А именно для Кыргызстана было введено ограничение – одно лицо может выслать через денежные переводы не более 100 тысяч рублей в месяц.

Как повлияет установленный лимит на кыргызстанцев и страну в целом, редакции VB.KG рассказала официальный представитель НБКР Аида Карабаева.

- Наши соотечественники зачастую пользуются именно системой "Золотая корона - денежные переводы". Другие агентства тоже будут вводить свои ограничения. Но это не приведет к тому, что кыргызстанцы не смогут перевести деньги на родину. По нашим подсчетам, средняя заработная плата трудовых мигрантов в России - 500-600 долларов (32-38 тысяч рублей ежемесячно. В среднем они переводят 300-400 долларов в Кыргызстан. Эта сумма значительно меньше указанного ограничения, - отметила собеседница редакции.

Другая ситуация с отечественными предпринимателями, которые использовали систему денежных переводов в коммерческих целях. Не исключается, что они понесут некие неудобства. Но и в безвыходную ситуацию бизнесменов никто не ставит.

- Сейчас идет недопонимание, что бизнесмены потеряли возможность получения оплаты за свои товары и услуги от российских партнеров. Но для осуществления расчетов и получения товаров, услуг никаких проблем не должно возникнуть. Все наши коммерческие банки имеют корреспондентские счета с банками России. Предприниматели могут открыть расчетный счет в любом банке, если их платежи превышают 100 тысяч рублей в месяц. Стоит лишь помнить, что у каждого банка есть свои правила по открытию счета и проведению платежей, необходимо внести соответствующую оплату, соблюсти все процедуры по идентификации, - пояснила представитель Нацбанка КР.

Аида Карабаева еще раз подчеркнула, что системы денежных переводов, в которых введен лимит, предназначены для переводов физлиц, поэтому они такие быстрые, и не требуют открытия счета. Использование же таких систем в коммерческих целях - незаконно. Но с помощью ограничений Центробанк России намерен бороться с сомнительными операциями.

Напомним, еще в январе 2019 года Центробанк РФ потребовал от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж. Так как обнаружились люди, совершающие серийные переводы крупных сумм, тем самым уходя от валютного контроля. 16 апреля система "Золотая корона – денежные переводы" ввела лимиты на отправку денег не только в Кыргызстан, но и во Вьетнам, Китай, Казахстан.

По данным Национального банка КР, в 2018 году от отечественных мигрантов поступило порядка 2 млрд 600 млн долларов США. Львиная доля из Российской Федерации.