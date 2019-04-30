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"Кыргызалтын" провел общественные слушания о деятельности "Макмала"

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- ВБ
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С 22 по 26 апреля 2019 года ОАО "Кыргызалтын" совместно с инвестором "Мансон Групп", акимом Тогуз-Троуского района Айбеком Кожошевым провело общественные слушания в 13 селах Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области с местным населением.

В рамках слушаний презентация о планах работы по продлению жизнедеятельности представителем ОсОО "Мансон Групп" Алмазом Тумановым.

Также обсуждались вопросы открытости и прозрачности между инвестором ОсОО "Мансон Групп" и населением, начиная от вопросы экологии, как необходимой меры по охране окружающей среды, трудоустройства местного населения и заканчивая социальным пакетом.

По словам председателя правления Алмаза Алимбекова, инвестиционные вливания дадут "Макмалу" проработать еще десяток лет.

"Конкурс на разработку рудника "Макмалзолото" был проведен открыто и прозрачно. Всем участникам были предоставлены равные и конкурентные условия. Наилучшие условия предоставила компания "Мансон Групп". Инвестиционные вливания дадут новый толчок социально-экономическому развитию района. Уверен, что сегодняшний диалог населения и инвестора "Мансон Групп" поможет выработать действенный механизм дальнейших совместных работ по возобновлению жизнедеятельности рудника "Макмал". Реализация данного инвестиционного соглашения позволит трудоустроить 800 человек на комбинате и 315 на непрофильных предприятиях из числа местных жителей Тогуз-Тороуского района. Увеличится занятость населения", – сказал он.

Аким Тогуз-Тороуского района Айбек Кожошев отметил, что жители ждут скорейшего возобновления производства на золоторудном предприятии и работ на руднике.

"За 2018 год комбинат отчислил в бюджет 83 млн. сомов. Как показывает практика в других развитых государствах, привлечение иностранных инвестиций является одним из самых благоприятных способов развития экономики страны. Для нас самое главное, чтобы инвестор работал строго в соответствии с законодательством Кыргызской Республики", – подчеркнул он.

По окончанию слушаний жители Тогуз-Тороуского района поддержали дальнейшие совместные работы по возобновлению жизнедеятельности рудника "Макмал".

Стоит отметить, что в ближайшее время между инвестором "Мансон Групп" и администрацией Тогуз-Тороуского района будет подписано соглашение по социальному пакету.


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URL: https://www.vb.kg/378134
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, Макмал, промышленность, экология, Кыргызстан, Кыргызалтын
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