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Пресечена очередная попытка контрабанды ГСМ из Казахстана

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" пресекли попытку незаконного провоза ГСМ объемом более 29 тонн.

Так, 3 мая 2019 г. на КПП "Чон-Капка-автодорожный" с территории Казахстана прибыл автомобиль "MАN" с прицепом, который провозил ГСМ. В сопроводительных документах была указана "смесь легких углеводородов". При досмотре транспортного средства в цистерне были обнаружены ГСМ. Однако пограничный наряд заподозрил гражданина Кыргызстана в попытке провоза дизельного топлива. Груз объемом более 29 тонн был задержан.

За попытку провоза ГСМ по недостоверным документам гражданин Кыргызской Республики А.Ж., 1986 г.р., был задержан и вместе с грузом передан сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/378207
Теги:
граница, ГСМ, Казахстан, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан, Погранслужба
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