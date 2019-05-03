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Сотрудник Соцфонда попался на вымогательстве

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- ВБ
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2 мая 2019 года АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в сумме 12 тысяч сомов задержан главный специалист Социального фонда Свердловского района г.Бишкек К.А.

Установлено, что заявитель в 2016 году продал свой бизнес и выехал за пределы страны. Однако при заполнении налоговой декларации в ноябре 2018 года стало известно о наличии регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и необходимости закрытия ИП.

Заявитель обратился с соответствующим заявлением в налоговые органы и Социальный фонд КР, при этом им были оплачены причитающиеся штрафы.

Однако задержанный К.А. вымогал у заявителя денежные средства в крупном размере за положительное решение вопроса по погашению задолженности индивидуального предпринимателя.

Материалы по факту вымогательства взятки зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 326 УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/378212
Теги:
вымогательство, коррупция, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, ИВС, СИЗО, Социальный фонд
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