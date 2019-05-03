Сотрудник Соцфонда попался на вымогательстве

2 мая 2019 года АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в сумме 12 тысяч сомов задержан главный специалист Социального фонда Свердловского района г.Бишкек К.А.

Установлено, что заявитель в 2016 году продал свой бизнес и выехал за пределы страны. Однако при заполнении налоговой декларации в ноябре 2018 года стало известно о наличии регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и необходимости закрытия ИП.

Заявитель обратился с соответствующим заявлением в налоговые органы и Социальный фонд КР, при этом им были оплачены причитающиеся штрафы.

Однако задержанный К.А. вымогал у заявителя денежные средства в крупном размере за положительное решение вопроса по погашению задолженности индивидуального предпринимателя.

Материалы по факту вымогательства взятки зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 326 УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики. Ведется следствие.