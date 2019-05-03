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Хотите попробовать себя в роли церковного звонаря?

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- Надежда Хохлова
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В Церкви к исполнению колокольных звонов, как правило, допускаются только обученные, опытные звонари. Ведь колокола - сложный музыкальный инструмент, требующий ответственного и бережного отношения.

Но есть в году одна неделя, когда дозволяется звонить всем – вдоволь и на радость всему миру – это Пасха Христова! На протяжении всей Светлой седмицы любой верующий может подняться на колокольню и позвонить.

Она так и называется в народе - звонильная неделя. В наших соборах можно попробовать себя в роли звонаря в любое время, не совпадающее с церковными службами. На видео - Савва Пелин, сын отца Александра Пелина. Он четыре года назад учился на курсах звонарей - был самым маленьким учеником. Но у него так здорово получается!


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URL: https://www.vb.kg/378215
Теги:
православие, праздник, религия, Бишкек, Кыргызстан
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