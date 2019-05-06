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Президент Сооронбай Жээнбеков: Месяц Рамазан - время духовного очищения

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом месяца Рамазан.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

Месяц Рамазан, который свято чтили наши предки, и сегодня не утратил своего высокого значения.

Месяц Рамазан - время духовного очищения и чистых помыслов.

Побуждает каждого человека к свершению благих поступков, терпимости, взаимоуважению, благотворительности и милосердию.

Превыше всего дорожить и высоко ценить единство, сплоченность народа и мир на нашей земле.

Наш долг - вести себя благородно, совершать благие поступки: дарить добро родственникам, друзьям и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества.

Желаю, чтобы месяц Рамазан принес в каждый дом благополучие, каждой семье радость.

Кыргызстану - мир, единство и процветание!

Дай Бог каждому из вас здоровье и счастье!"


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URL: https://www.vb.kg/378227
Теги:
праздник, президент, религия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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