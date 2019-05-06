Президент Сооронбай Жээнбеков: Месяц Рамазан - время духовного очищения

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом месяца Рамазан.
Текст поздравления Главы государства:
"Уважаемые соотечественники!
Дорогие мусульмане!
Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!
Месяц Рамазан, который свято чтили наши предки, и сегодня не утратил своего высокого значения.
Месяц Рамазан - время духовного очищения и чистых помыслов.
Побуждает каждого человека к свершению благих поступков, терпимости, взаимоуважению, благотворительности и милосердию.
Превыше всего дорожить и высоко ценить единство, сплоченность народа и мир на нашей земле.
Наш долг - вести себя благородно, совершать благие поступки: дарить добро родственникам, друзьям и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества.
Желаю, чтобы месяц Рамазан принес в каждый дом благополучие, каждой семье радость.
Кыргызстану - мир, единство и процветание!
Дай Бог каждому из вас здоровье и счастье!"