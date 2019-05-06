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Финпол выявил преступную схему с участием налоговиков

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- ВБ
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовой полиции) в целях выявления дополнительных источников расширения налогооблагаемой базы и увеличения налоговых поступлений в бюджет Кыргызской Республики выявлена преступная схема, в которую вовлечены должностные лица УГНС по Свердловскому району г. Бишкек.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий было установлено, что должностные лица УГНС по Свердловскому району г. Бишкек, по ранее запланированной преступной схеме в целях незаконного получения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, в нарушение налогового законодательства Кыргызской Республики, без ведома гражданина Кыргызской Республики "Б.А.", при этом являющегося инвалидом 1 группы по зрению, подделали его подпись и выдали добровольный патент на ввоз товаров из стран ЕАЭС гражданину "К.С.", который, пользуясь данными документами, официально импортировал товары на территорию Кыргызской Республики из государств – членов ЕАЭС.

Согласно камеральной проверке УГНС по Свердловскому району г. Бишкек от имени "Б.А." в период с 1 января по 28 февраль 2018 года было импортировано товаров на общую сумму более 119 миллионов сомов, из которых НДС составила 14 миллионов 307 тысяч 388 сомов.

По данному факту в ноябре 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 304 и 315 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в старом законодательстве).

В ходе проведения досудебного производства по уголовному делу было установлено, что гражданин "К.С." с помощью своего знакомого "К.А." вошел в доверие к гражданину "Б.А." (инвалид 1 группы) и завладел его паспортом, после чего через сотрудника УГНС по Свердловскому району г. Бишкек зарегистрировал гражданина "Б.А." в качестве индивидуального предпринимателя, при этом в качестве вознаграждения передал "Б.А." 12 000 сомов.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется досудебное производство, а также ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения вышеуказанных лиц для дачи юридической оценки действиям фигурантов уголовного дела.

3 мая текущего года в порядке статьи 98, 99 УПК КР были задержаны граждане "К.С.", "У.Б." и инспектор УГНС по Свердловскому району города Бишкек "Б.К.".

5 мая текущего года Первомайским районным судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уважаемые граждане и предприниматели Кыргызской Республики, Финансовая полиция Кыргызской Республики сообщает, что в данное время участились случаи фиктивного оформления сопроводительных накладных на ввозимые товары народного потребления через контрольно-пропускные пункты КР.

ГСБЭП настоятельно рекомендует не поддаваться сиюминутной выгоде в незаконном материальном обогащении, поскольку это является уголовно ответственным деянием! Если вам стали известны подобные преступные схемы просим обращаться в ГСБЭП при ПКР по телефону доверия 1955.


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URL: https://www.vb.kg/378231
Теги:
ГНС, налоги, Финполиция, ГСБЭП, ЕАЭС, преступление, Бишкек, Кыргызстан
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