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Как ставили диагноз Азизу Батукаеву? Адвокат рассказала хронологию событий

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- Екатерина Улитина
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Спустя шесть лет после выхода на свободу криминального авторитета Азиза Батукаева следствие пытается установить личности людей, которые помогли ему организовать бегство. Пока удалось задержать лишь онколога и лаборанта, которые участвовали в постановке диагноза. Эмиля Макинбетова и Ирину Цопову арестовали на два месяца. Адвокат Макимбетова Клара Кыштобаева уверена, что следствие занимается не теми, кто действительно имеет отношение к побегу. На пресс-конференции она рассказала, какие события предшествовали освобождению криминального авторитета.

- В конце декабря по устной просьбе жены Батукаева в колонию была вызвана санавиация. Надо отметить, что санавиацию назначают, когда пациенту нужна срочная, неотложная помощь. Разрешение дал профессор Абдухалим Раимжанов. Но тогда врачи так и не отправились в колонию, так как жена Батукаева устно отменила заявку. Раимжанов должен был поднять вопрос в Минздраве и выяснить, почему отменили выезд специалиста, но он этого не сделал. В феврале Раимжанов уходит на больничный, оставив вместо себя по устному указанию Макимбетова. Как раз в это время приходит письмо от жены Батукаева под визой замминистра здравоохранения Марата Калиева. При этом перед тем, как поставить свое разрешение, Калиев консультировался с Раимжановым. Что должен был сделать Макимбетов в этой ситуации? Он отправил в колонию врача, - рассказала Клара Кыштобаева.

На осмотр Азиза Батукаева приехала врач-онколог Мэри Эралиева. Именно она сделала забор образцов костного мозга, и она же отвезла их в Бишкек для дальнейшего исследования. По словам Клары Кыштобаевой, все эти процедуры проходили без документирования. То есть не осталось протоколов этих процедур, нет записей в амбулаторной карте больного и, более того, как утверждает юрист, биологические образцы Батукаева везли в автомобиле его сестры, даже не опечатав их. До сих пор неизвестно, сопровождали ли в этой поездке их сотрудники ГСИН. Прибыв в Бишкек, образцы отдали на исследование, на основании которых было дано заключение о лейкозе.

Именно на основании этого заключения Эмиль Макимбетов подписал диагноз, при этом ни разу не увидев пациента и не оценив лично его состояние. На основании этого заключения суд выпустил на свободу криминального авторитета, как смертельно больного человека. (Интересно, что сейчас, когда врачи в один голос утверждают о смертельной болезни другого заключенного Мурата Суталинова, суд отказывает в гуманности и настаивает на его дальнейшем заключении). На следующий день после освобождения Батукаев покинул страну. Как ему удалось пройти мимо границы в аэропорту "Манас", следствие пока не дает ответ. Покинув колонию и Кыргызстан криминальный авторитет передумал умирать и, по некоторым сведениям, живет и здравствует в Чечне.

Адвокат подозревает, что образцы, которые исследовали в лаборатории, принадлежали вовсе не Батукаеву, а другому человеку. Юрист собирается добиваться проведения ДНК теста – вся загвоздка в том, что Азиз Батукаев, находясь заграницей, вряд ли приедет в КР, чтобы предоставить свои биологические образцы для сравнения.

На вопрос VB.KG, почему Эмиль Макимбетов подписал диагноз, несмотря на нарушения процедур при заборе и транспортировке образцов, и почему он не потребовал провести дополнительный анализ, Клара Кыштобаева ответила, что врачи не всегда сведущи в законодательстве и этим (назначением повторного анализа) должны были заниматься не медики, а соответствующие структуры. Однако по инициативе ее подзащитного был проведен дополнительный анализ имеющегося образца в лаборатории в Алматы, и там вынесенный диагноз подтвердился. К слову, ранее об этой "алматинской" проверке ни разу не сообщалось.

Клара Кыштобаева уверена, что следствие оказывает давление на ее подзащитных, чтобы они дали показания против других лиц, которые имеют отношение к делу. Однако, по ее словам, ни Эмиль Макимбетов, ни Ирина Цопова не получали распоряжений, просьб или приказов от других людей, они не брали деньги за свои заключения и действовали исключительно по своему усмотрению.

Отметим, по данным адвоката, другие медики, в частности Мэри Эралиева, которая брала образцы и везла их в Бишкек, находятся на свободе.

Фото с ресурса "Прайм Крайм"


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URL: https://www.vb.kg/378235
Теги:
онкология, побег, суд, Кыргызстан, Эмиль Макимбетов, Азиз Батукаев
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Комментарии
Онколог
06.05.2019, 21:17

Вот так у нас диагнозы и ставятся всеми этими "профессорами"... Ни пациента не видел, ни мазков не смотрел... А начни они его лечить химиотерапией!? Что, лечили бы здорового человека!? Зато Эмиль по всяким там конферениям мотается, фотографии себя любимого с настоящими светилами делает... До этого пациента на тот свет отправил, оперируя на шее... И пытался скрыть это... 

Если не за подлог судить, то за профессиональную халатность...

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