Как ставили диагноз Азизу Батукаеву? Адвокат рассказала хронологию событий

Спустя шесть лет после выхода на свободу криминального авторитета Азиза Батукаева следствие пытается установить личности людей, которые помогли ему организовать бегство. Пока удалось задержать лишь онколога и лаборанта, которые участвовали в постановке диагноза. Эмиля Макинбетова и Ирину Цопову арестовали на два месяца. Адвокат Макимбетова Клара Кыштобаева уверена, что следствие занимается не теми, кто действительно имеет отношение к побегу. На пресс-конференции она рассказала, какие события предшествовали освобождению криминального авторитета.

- В конце декабря по устной просьбе жены Батукаева в колонию была вызвана санавиация. Надо отметить, что санавиацию назначают, когда пациенту нужна срочная, неотложная помощь. Разрешение дал профессор Абдухалим Раимжанов. Но тогда врачи так и не отправились в колонию, так как жена Батукаева устно отменила заявку. Раимжанов должен был поднять вопрос в Минздраве и выяснить, почему отменили выезд специалиста, но он этого не сделал. В феврале Раимжанов уходит на больничный, оставив вместо себя по устному указанию Макимбетова. Как раз в это время приходит письмо от жены Батукаева под визой замминистра здравоохранения Марата Калиева. При этом перед тем, как поставить свое разрешение, Калиев консультировался с Раимжановым. Что должен был сделать Макимбетов в этой ситуации? Он отправил в колонию врача, - рассказала Клара Кыштобаева.

На осмотр Азиза Батукаева приехала врач-онколог Мэри Эралиева. Именно она сделала забор образцов костного мозга, и она же отвезла их в Бишкек для дальнейшего исследования. По словам Клары Кыштобаевой, все эти процедуры проходили без документирования. То есть не осталось протоколов этих процедур, нет записей в амбулаторной карте больного и, более того, как утверждает юрист, биологические образцы Батукаева везли в автомобиле его сестры, даже не опечатав их. До сих пор неизвестно, сопровождали ли в этой поездке их сотрудники ГСИН. Прибыв в Бишкек, образцы отдали на исследование, на основании которых было дано заключение о лейкозе.

Именно на основании этого заключения Эмиль Макимбетов подписал диагноз, при этом ни разу не увидев пациента и не оценив лично его состояние. На основании этого заключения суд выпустил на свободу криминального авторитета, как смертельно больного человека. (Интересно, что сейчас, когда врачи в один голос утверждают о смертельной болезни другого заключенного Мурата Суталинова, суд отказывает в гуманности и настаивает на его дальнейшем заключении). На следующий день после освобождения Батукаев покинул страну. Как ему удалось пройти мимо границы в аэропорту "Манас", следствие пока не дает ответ. Покинув колонию и Кыргызстан криминальный авторитет передумал умирать и, по некоторым сведениям, живет и здравствует в Чечне.

Адвокат подозревает, что образцы, которые исследовали в лаборатории, принадлежали вовсе не Батукаеву, а другому человеку. Юрист собирается добиваться проведения ДНК теста – вся загвоздка в том, что Азиз Батукаев, находясь заграницей, вряд ли приедет в КР, чтобы предоставить свои биологические образцы для сравнения.

На вопрос VB.KG, почему Эмиль Макимбетов подписал диагноз, несмотря на нарушения процедур при заборе и транспортировке образцов, и почему он не потребовал провести дополнительный анализ, Клара Кыштобаева ответила, что врачи не всегда сведущи в законодательстве и этим (назначением повторного анализа) должны были заниматься не медики, а соответствующие структуры. Однако по инициативе ее подзащитного был проведен дополнительный анализ имеющегося образца в лаборатории в Алматы, и там вынесенный диагноз подтвердился. К слову, ранее об этой "алматинской" проверке ни разу не сообщалось.

Клара Кыштобаева уверена, что следствие оказывает давление на ее подзащитных, чтобы они дали показания против других лиц, которые имеют отношение к делу. Однако, по ее словам, ни Эмиль Макимбетов, ни Ирина Цопова не получали распоряжений, просьб или приказов от других людей, они не брали деньги за свои заключения и действовали исключительно по своему усмотрению.

Отметим, по данным адвоката, другие медики, в частности Мэри Эралиева, которая брала образцы и везла их в Бишкек, находятся на свободе.

Фото с ресурса "Прайм Крайм"