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Муфтий Кыргызстана поздравил мусульман с началом Рамазана

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- Оксана Гут
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Сегодня, 6 мая, в Кыргызстане начался священный для мусульман месяц Рамазан. Пресс-служба ДУМК КР распространила видео поздравления от муфтия Максата Токтомушева.

- Уважаемые мусульмане! Пусть Аллах примет наш пост и простит наши прегрешения. Пусть даст нашей стране мир, единство и процветание. Пусть в каждой семье будет радость и счастье! – пожелал он.

Отметим, дата начала месяца Рамазан устанавливается по лунному мусульманскому календарю. Тридцать дней - во время священного месяца - с рассвета и до заката солнца правоверные мусульмане обязаны соблюдать пост: воздерживаться от питья, пищи, курения, алкоголя, интимной близости и сквернословия.

Пост обязателен для всех взрослых, здоровых и ритуально чистых мусульман. По канонам ислама пост могут держать девочки с 9 лет и мальчики с 12 лет. Не рекомендуется поститься беременным и кормящим женщинам, а также с проблемами здоровья.

Кроме того, в месяц Рамазан принято совершать пожертвования. Муфтиятом Кыргызстана установлен их размер: 1,6 кг пшеницы, муки, изюма или же 3,2 кг ячменя, хурмы, фиников с одного члена семьи. Мусульмане, в зависимости от своих возможностей, могут выбрать любой из этих вариантов. Или же пожертвовать сумму, эквивалентную объему продуктов.


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URL: https://www.vb.kg/378236
Теги:
муфтият, религия, ДУМК, Кыргызстан
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